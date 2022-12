La tajante sentencia de Fillol sobre Dibu Martínez en pleno Mundial: "Lo veo..."

Desde su aparición semanas antes del comienzo de la Copa América 2021, que Lionel Scaloni encontró en Emiliano Martínez al dueño de los tres palos de la Selección argentina. En su momento ingresó por Franco Armani, quien se contagió de coronavirus, siguió dando positivo en sus testeos y terminó perdiendo el puesto ante el nivel superlativo del Dibu.

En este contexto Ubaldo Matildo Fillol, palabra autorizada a la hora de hablar sobre todo lo referido a la celeste y blanca, utilizó las redes sociales e hizo foco en el gran presente que atraviesa el arquero del Aston Villa, considerado por muchos como uno de los mejores del Mundial de Qatar 2022.

El Dibu ha recibido tres goles en el Mundial (uno de Enzo Fernández en contra)

Para comenzar, en el vivo semanal llamado 'El abrazo del alma' que se emite en su cuenta de Instagram, el Pato manifestó: "El nivel de Emiliano Martínez es muy bueno, con poca participación, pero es un arquero con mucha presencia. Se ve que tiene un liderazgo tremendo dentro del plantel y eso es algo que se consigue en el partido de fútbol, en los entrenamientos y en la concentración y él tiene eso".

"Es un arquero muy respetado, no solamente por nosotros, los argentinos, sino también por los europeos por su desempeño en Inglaterra en el Aston Villa", añadió Fillol, quien fue elegido como el mejor arquero del Mundial de Argentina 1978, torneo en el que logró dar la vuelta olímpica.

"La atajada que hizo frente a Australia fue terrible: atoró al delantero, algo que siempre propongo cuando hago docencia. No hay que esperar al atacante, sino salir rápido a atorarlo y él lo hizo de una manera brillante. Salvó lo que hubiese sido el empate de Australia y cuando empatás, vas al alargue y después a penales y no sabés que puede pasar. Lo veo bien y me encantó esa atajada", sentenció Fillol sobre el gran presente del Dibu Martínez con la camiseta de la Selección argentina.