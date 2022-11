La premonición con la que sueña Fillol a días del Mundial: "Me encantaría una final con..."

El próximo martes, desde las 7, (hora de Argentina), la Selección Argentina comenzará su camino en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022. En este contexto, a seis días del debut ante Arabia Saudita, fue Ubaldo Matildo Fillol quien alzó la voz y se animó a hablar de la Albiceleste en la previa de la máxima cita mundialista.

Para comenzar, el campeón del Mundial de Argentina 1978 reveló lo que les dijo César Menotti antes de la final: “La Copa no llega a los siete kilos. Te diría que recién hace un par de años empecé a darme cuenta del significado de ser campeón del mundo y de lo que nos dijo el Flaco Menotti previo al partido con Holanda: 'Ganen la final por ustedes, por la familia, por el país y van a quedar en la historia'. En ese momento no me imaginaba nada y hoy digo que César tenía razón. No tomé conciencia porque mi vida fue así".

Fillol fue campeón del Mundial de 1978, el cual se disputó en Argentina.

Sobre las sensaciones que le genera Lionel Scaloni como DT de la Selección argentina, destacó: "Yo lo escucho y me gusta su mensaje, sé que los jugadores lo escuchan y después como decía Ángel Labruna, 'en la cancha se ven los pingos'. Es evidente que no sólo nosotros la vemos bien a la Selección, sino también el ambiente europeo la ve como candidata. Y eso es muy difícil de conseguir, me refiero al respeto de otros equipos del mundo".

A la hora de hablar sobre sus candidatos al título en Qatar 2022 e imaginar una hipotética final para el próximo 18 de diciembre, Fillol soltó: "Yo creo que Argentina y Brasil. Me encantaría una final con Brasil. Ellos a los que más respetan a nivel mundial es a nuestra Selección".

Fillol recordó cuando conoció a Dibu Martínez cuando apenas tenía 14 años.

Como no podía ser de otra manera, el Pato habló sobre Emiliano Martínez, dueño actual de los tres palos: "El Dibu apareció dos años después de Rusia y se ganó el puesto. Pero el gran desafío, y él lo sabe, es ahora. Si te va bien, quedás en la historia. Yo quiero que la rompa. Es ganador, tiene presencia y muchos dicen que se agranda, pero para mi es una metodología que tiene y que le ha dado muy buenos resultados. Yo lo conocí en las selecciones juveniles a los 14 años. Lo cité, lo tuve una semana, después me fui a trabajar con el Coco Basile. Y ahora veo que es este monstruo y me llena de alegría. Todo mérito de él, porque en una semana ¿qué le pude haber enseñado? Nada".

Para finalizar, Filloll le envió un contundente mensaje al plantel liderado por Lionel Messi: "Les diría que se sientan ganadores, que están muy bien y que se propongan el desafío de superarse todos los partidos. Que nunca subestimen a los rivales y que sientan que se les eriza la piel cuando se ponen la camiseta de Argentina. Eso es lo más importante porque van a quedar en la historia".