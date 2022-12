La sentencia de Burruchaga que llena de ilusión a los hinchas argentinos: “Ante Países Bajos vamos a ver a…”

Autor del gol que significó ganarle a Alemania en la final del Mundial de México 1986, Jorge Burruchaga es palabra autorizada para hablar de la Selección argentina. En la previa del partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Países Bajos, el campeón del mundo analizó el torneo del equipo de Lionel Scaloni.

En su diálogo con TyC Sports, el exjugador del seleccionado nacional, recordó la derrota en el debut: "Perder el primer partido le vino bien a Argentina. Veníamos dulces, con un invicto de 36 partidos, y después el equipo tuvo una recuperación formidable. Es un Mundial raro, loco, difícil como siempre".

El campeón del Mundial de México 1986 habló sobre el presente de la Selección argentina.

En cuanto a las posibles ausencias de Ángel Di María y Rodrigo de Paul, Burruchaga expresó: "Serían una pérdida importante, pero sabemos que están los mejores futbolistas de Argentina y los mejores que eligió Scaloni. Los que entren lo van a hacer muy bien".

"Mañana vamos a ver a la gran Selección que vino acá a intentar ganar este Mundial. No va a ser un partido sencillo. Los holandeses no me parecieron la gran cosa pero están invictos. Tienen un entrenador muy bicho. Pero Argentina mejorando desde la tranquilidad, va a mejorar mucho de lo que viene haciendo hasta ahora. Este partido es el clave para dar el paso final ", añadió.

Sobre Lionel Messi y la posibilidad de ganar su primer Mundial, Burruchaga sentenció: "Lo único que le falta a Leo es ganar un Mundial y ojalá lo pueda hacer para terminar una carrera excepcional.. A Leo le falta esto solamente. Tomó el liderazgo después de lo de Rusia y la Copa América le dio la tranquilidad de sacarse una espina. En el juego también es distinto. Tiene un equipo joven que vuela. Está en una madurez deportiva increíble. El peso de todo lo tiene él. Pero es una tontería decir que a Messi le falta un Mundial para ponerlo en la mesa de Maradona".