La lapidaria pregunta de Pedrerol a Luis Enrique y sus jugadores tras la eliminación: “¿En qué…?”

Se veía venir y, finalmente, llegó. El Chiringuito fue uno de los programas más críticos de Luis Enrique desde su arribo a la Selección española y la eliminación ante Marruecos dio pie a una explosiva editorial de Josep Pedrerol, conductor del ciclo televisivo.

Tras reaccionar en vivo al partido en su canal de Twitch, El Chiringuito tuvo una de sus ediciones más picantes del año y Pedrerol la comenzó con todo: "Somos el hazmerreír de todo el mundo", sentenció de buenas a primeras.

Luego, agregó: "La perspectiva de la distancia nos ayudará a conocer las cosas que pasan aquí y a saber qué dicen fuera de una selección con mucho toque, poca llegada y ninguna efectividad".

Por otra parte, el conductor del programa emitido por Mega repasó las declaraciones de todos los futbolistas españoles que hablaron tras el fracaso en Qatar 2022: "Me quedo con algunas frases que me llaman la atención. Por ejemplo, la de Ferran Torres, que dijo 'el fútbol ha sido injusto con nosotros una vez más'. Unai Simon, 'Hemos sido superiores los 120 minutos'".

Sin embargo, ninguna frase de los jugadores le hizo tanto ruido como, al parecer, la de Marcos Llorente: "Marcos Llorente dijo 'Tanto en la Euro como en el Mundial no han sido capaces de echarnos en los 120 minutos. Algo estaremos haciendo bien", leyó desde un papel. Tras una breve pausa, disparó: "¿En qué mundo viven? ¿en qué mundo viven? ¿Algo estaremos haciendo bien? Te ha echado Marruecos en octavos de final... 'bien'".

Finalmente, llegó el momento en el que Pedrerol habló sobre Luis Enrique y el streaming: "Es un día en el que no apetece mucho hacer sangre de nada. Han sido días complicados para aquellos que criticábamos las cosas que no nos gustaban, aquellos que decíamos lo que no nos parecía bien. Aquellos que decíamos que la primera parte ante Alemania había sido mala, y peor ante Japón. Que no había autocrítica, que no había que streamear cuando había partidos como Francia o Brasil ayer. Nos mataron por eso. Aquellos que decían que estaba todo bien, ¿dónde están ahora?", cerró antes de dar paso a sus compañeros, que destrozaron a la Selección española.