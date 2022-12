La crudísima conferencia de Luis Enrique: el 1x1 de todas las preguntas en las que se hizo cargo del rotundo fracaso de España

Después la durísima eliminación de España en el Mundial de Qatar 2022, en octavos de final contra Marruecos por penales, Luis Enrique salió en conferencia de prensa a responsabilizarse por completo del fracaso y brindó respuestas siendo tremendamente autocrítico sobre su persona; hasta en exceso en algunas. ¿Habrá sido para sacarle peso a los jugadores?

España se quedó afuera del Mundial en octavos, como en Rusia 2018 (foto: EFE).

Las contestaciones de Luis Enrique fueron una más dura que otra. "Esto es el deporte. Los jugadores han hecho al cien por cien todas las indicaciones que les he dado. Las han seguido al 99.9%, porque ellos querían marcar gol y yo que buscasen situaciones podemos hacer gol. Se ha acabado. Hay que analizar el partido con tranquilidad. No tengo ni un sólo reproche para este grupo de jugadores. La responsabilidad es toda mía de esta eliminación de España", arrancó diciendo el seleccionador que además levantó controversia con su decisión de realizar streamings en Twitch durante la Copa del Mundo.

España se responsabilizó por la tempranera eliminación de España en Qatar 2022 (foto: EFE).

Sobre el hecho puntual de los penales, que es el tipo de acción más individual que existe en el fútbol, Luis Enrique continuó echándose el peso de la derrota: "Los penales sí que tienen explicación. He sido yo el que ha escogido a los tres lanzadores. Consideraba que eran los mejores en el campo. Si empezaran otra vez, elegiría los tres lanzadores primeros. El resto le he dejado a los jugadores que eligieran con libertad a partir de esos tres. Mira el ojo que tengo. Lo que sí haría es quitar a Bono y pondría otro portero".

Al mismo tiempo, expuso un curdo reproche interno: "Si me queda algún resquemor a nivel personal es que hay jugadores que se han quedado sin jugar el Mundial y, sobre todo, con Pablo Sarabia, con el que he sido muy injusto. Lo he sacado para tirar un penalti y ha generado dos ocasiones en dos minutos. Me he equivocado completamente con Sarabia en todo el Mundial. Es el único castigo que tengo, pero tengo que tomar decisiones continuamente. Posiblemente, a Sarabia le habría dado bastantes más minutos en el partido".

Sobre la lógica pregunta sobre su futuro post fracaso, concluyó: "No te lo puedo decir (su futuro), porque no lo sé. No es el momento ahora de hablar de mi futuro. No tiene importancia. No tiene interés. Mi contrato se acaba, pero ya sabes que estoy muy a gusto en la selección y en la Federación. Por lo que significa el presidente (Luis Rubiales) y el cariño de (José Francisco) Molina (director deportivo), si por mí fuera seguiría toda mi vida. Pero no es el caso. Tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor no sólo para Luis Enrique, sino para la selección. Cuando hable con las personas interesadas, todo va a influir, claro, todas las situaciones que se han dado".