La banca de Ibai a Luis Enrique tras el fracaso de España y palazo a los periodistas: "Ahora dirán que como prendía Twitch..."

Uno de los temas que más controversia generó en este Mundial de Qatar 2022 fue la decisión que el director técnico de España, Luis Enrique, tomó durante la competencia de realizar streamings a través de Twitch para descomprimir toda la tensión producida por la competencia. Él, más que nadie, sabía que en caso de que no le fuera bien, que es lo que finalmente terminó sucediendo con la dolorosa eliminación por penales en octavos de final ante Marruecos, iba a estar expuesto a más críticas por esta situación e Ibai Llanos, uno de los máximos representantes de esta movida en el país español, salió a respaldarlo por completo; con un palazo incluido a los periodistas de allí.

España se quedó afuera por penales con Marruecos en octavos (foto: EFE).

"Ahora hay que aguantar la que se viene. Lo peor es que hay que aguantar a los ventajistas. Ahora la culpa va a ser de Luis Enrique. Ahora van a decir que no estuvo concentrado en España por estar haciendo streamings en Twitch, etc. Y todos los periodistas contentos para hacer el mejor programa del mes. Coincido que se le pueden criticar muchas cosas a Luis Enrique, pero España no pierde por Twitch. El Twitch no te hace no mejor ni peor. Y menos a una persona como Luis Enrique, que está obsesionada con la selección", arrancó Ibai con su descargo.

Aunque no sólo dijo eso: "Hay que saber que por más que no vea un partido en directo, va a tener un equipo de 'scouting' de todo su cuerpo técnico y no se va a perder ningún detalle de sus rivales...".

Luis Enrique, totalmente decepcionado (foto: EFEE).

No obstante, también frustrado con una nueva eliminación tempranera de España en un Mundial, Ibai declaró crudo y sincero: "No estoy ni triste, no sé cómo explicarlo. Es un vacío por dentro, no sé cómo decirlo, una cosa de que te has quedado vacío por dentro, es una cosa de locos. Hoy nos toca mamar, es lo que hay. Ya nos tocará a nosotros dar de mamar. Calma, la vida siempre pone todo en su lugar y tiene la chance de devolvérsela. Lo aceptamos. Toca mucha broma. No se acaba la vida, no se acaba el mundo".