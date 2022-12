La histórica decisión que la Conmebol tomaría con la Copa Libertadores

Sería un fuerte bombazo y cambio de paradigma. La Selección de México y los equipos de la Liga MX dejaron de competir en la Copa América y Copa Libertadores en 2017. Desde entonces, mucho se habló de un posible regreso a Conmebol que, según el director de la edición norteamericana del diario As de Madrid, se concretaría en 2023.

Así lo informó Alejandro Gómez a través de un video en su cuenta de Tik Tok: "Se me antoja mucho la idea que se va a anunciar en enero. El regreso de equipos mexicano y la Selección nacional, junto con toda la Concacaf, a disputar encuentros contra la Conmebol. Lo difícil será ver cómo hacen para que toda la Concacaf entre en acción, pero ya es casi un hecho, ya están por confirmarlo y en enero se anuncia", expresó el periodista mexicano.

En un segundo video, Gómez, que dirige la edición del As para México y Estados Unidos, agregó: "Contrario a lo que se escuchó por ahí, no, no es solo la MLS, es toda la Concacaf la que está por firmar un convenio con la Conmebol para volver a enfrentarse entre ambas confederaciones. Sí estarán el Tri y los equipos de la Liga MX", afirmó.

EXCLUSIVA: Canadá y Estados Unidos buscan entrar a la Copa América



...en México, Yon de Luisa hace informes para encontrar al responsable del fracaso de Qatar. Así de distintos.

En las primeras horas del martes, Ignacio "Fantasma" Suárez, otro reconocido periodista del país azteca, había revelado que Canadá y Estados Unidos, sin México, se habrían acercado a la Conmebol para formar parte de la Copa América 2024, torneo que será la antesala del Mundial 2026 que organizarán los tres países norteamericanos.

"En enero comenzarán las conversaciones oficiales entre Estados Unidos y Canadá para que sean invitados a la Copa América 2024, que aún no tiene sede", apuntó el periodista desde Qatar. Por ahora, no hubo ninguna declaración desde el Cono Sur.

Por su parte, Guillermo Ochoa, histórico arquero de México, aseguró que la Federación de su país debería buscar competencia importante fuera de la Concacaf de cara al 2026, ya que no disputarán las Eliminatorias por ser anfitriones: "No va a ser sencillo, no se van a jugar eliminatorias y únicamente se va a jugar Copa Oro, todos sabemos el nivel que tiene y va a ser difícil. Ojalá se pueda conseguir ir a jugar a la Copa Asia o a la Copa América. Jugar solamente amistosos en Estados Unidos no nos va a beneficiar”.