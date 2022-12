La despiadada crítica de un jugador de la Selección de México contra Gerardo Martino

La Selección de México fracasó en el Mundial de Qatar 2022 y se quedó afuera en fase de grupos. Tras esto, muchos analistas apuntan a los planteos tácticos de Gerardo Martino y los jugadores también cuestionan al entrenador.

Luis Chávez, jugador del Pachuca, admitió que no debían pasar a octavos de final, ya que no lo merecían. "Nuestra eliminación es justa. En los dos primeros partidos no hicimos lo que veníamos haciendo normalmente, no arriesgamos. Contra Polonia pudimos haber ganado, al final esos dos partidos los dejamos ir y al último no nos alcanzó", manifestó el jugador, en una entrevista con El Escorpión Dorado.

Luis Chávez.

"Es contrastante, con los resultados no puedo estar contento plenamente porque yo me quería quedar unos días más y seguir avanzando de ronda. Nos habíamos puesto la meta de estar en un quinto partido y no vamos a jugar ni un cuarto", agregó el jugador que despertó el interés del Bayer 04 Leverkusen.

Chávez marcó un golazo en el Mundial frente a Arabia Saudita y tras su buen campeonato despertó el interés de varios equipos europeos.

"La verdad es que estaba preocupado por eso, no nos podíamos ir del Mundial sin un gol", concluyó.