Luis Enrique develó que hará con su faceta de streamer post Mundial

Una de las grandes sorpresas del Mundial de Qatar 2022 la dio Luis Enrique y no precisamente por lo que su equipo ha mostrado hasta el momento dentro del campo de juego. El director técnico de la Roja, quien se ha caracterizado por sus transmisiones en vivo en Twitch, habló en la previa del cruce de la Selección de España ante Marruecos por los octavos de final y reveló lo que hará con su costado streamer una vez que culmine la máxima cita mundialista.

"No sigo después del Mundial. Esto es una experiencia enriquecedora y nos sirve como relax, pero después del Mundial no seguiré. Espero y deseo que nos volvamos a ver y, si no es así, la vida continúa. Este puede ser mi último 'stream' si caemos ante Marruecos, pero espero que no sea así", expresó el DT.

El DT de la Selección de España aseguró que no seguirá con Twitch post Mundial.

El ex DT de Barcelona de España se transformó en el primer seleccionador en adoptar ese rol, en un ida y vuelta fluido con los hinchas, donde habla de distintos tópicos, con el fútbol como eje central. Desde un comienzo, Luis Enrique aclaró que con su costado "streamer" no pretendía quitarle espacio a ningún periodista o medio de comunicación.

Sobre el partido que se avecina, en conferencia de prensa, destacó: "Yo estoy perfecto y los jugadores, también. El ambiente es el de los entrenamientos de antes de la competición. Hemos hecho una reflexión más profunda después del partido contra Japón. Veo muchas ganas de ir cumpliendo el objetivo. Ahora ya estamos en los partidos de continuar o irte a casa, pero muy convencidos de nuestras posibilidades. El objetivo es, y ha sido desde el principio, jugar siete partidos. Pues siete partidos queremos jugar".

Para finalizar, Luis Enrique utilizó una polémica frase para referirse al mano a mano que se le viene a la Selección de España: "Lo que menos me preocupa es el resultado. Me centro en controlar lo que tengo que controlar, el juego. Si haces más méritos que el rival normalmente ganas los partidos. Si luego no se da, felicitaremos al rival y nos vamos a casa. Estoy convencido de haremos más méritos que Marruecos".