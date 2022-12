La sincera revelación de Batistuta sobre el récord que le puede arrebatar Messi: “Me da bronca porque..."

Aunque parezca mentira, a Lionel Messi todavía le quedan algunos récords para romper sobre los últimos años de su carrera. El capitán de la Selección argentina, a sus 35 años, está a un paso de destronar nada más y nada menos que a Gabriel Omar Batistuta como el máximo goleador de la Albiceleste en Mundiales.

Hasta el momento, mientras disfruta de la quinta máxima cita mundialista de su etapa como profesional, el ganador de siete Balones de Oro acumula nueve goles en la Copa del Mundo. Uno menos que los que ostenta el Bati. Justamente el exjugador del seleccionado nacional se refirió a esta situación.

Messi está a un gol de ser el máximo artillero de la Selección en mundiales.

Desde Doha, Qatar, donde es un hincha más, Batistuta dialogó con el diario deportivo Olé y se refirió a la posibilidad de que Lionel Andrés Messi lo alcance y supere: "Es un récord que lo tuve 20 años y lo disfruté. Ahora es justo que se lo lleve otro y si aparte ese otro se llama Messi bienvenido sea".

El goleador convirtió 10 tantos en sus 12 juegos mundialistas, aunque le hubiese gustado disputar algunos más: “Me da bronca porque no tuve muchos partidos. Jugué una primera fase, un octavos y un cuartos, eso me da mucha bronca. No se me dio una semifinal o algo así”.

Gabriel Batistuta es el segundo goleador histórico de la Selección argentina, claro, por detrás de Lionel Messi. De los 54 goles que anotó el Bati, diez fueron en Mundiales. Convirtió cuatro en Estados Unidos 1994, cinco en Francia 1998 y, el restante, en el Mundial de Corea-Japón 2002.