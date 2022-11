La sincera respuesta de Batistuta sobre el récord en el que Messi puede destronarlo: "Lo bueno es que..."

Gabriel Omar Batistuta es palabra autorizada para hablar sobre la Selección argentina. Ni hablar sobre su historia que lo une a los Mundiales. El ex delantero es el máximo goleador de la Albiceleste con 10 tantos en las tres ediciones en las que participó (Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002).

Sobre la posibilidad de que Lionel Messi, quien tiene seis, logre superarlo en Qatar 2022, manifestó: "Messi tiene todas las chances de pasarme. Lo bueno es que yo los hice en pocos partidos, en 12. Jugué tres Mundiales y jugué 12 partidos, me da una bronca... Por los menos 17, 18, por lo menos una semifinal. Jugué una primera fase, un octavos y un cuartos, eso me da mucha bronca. No tengo muchos partidos mundialistas".

Messi acumula seis goles con la Selección en Mundiales.

Con respecto a cómo llega el capitán de la Selección argentina en la previa de su quinto Mundial, en su diálogo con diario Olé, destacó: "Lo veo bien, no es el que empezó siendo capitán, o por lo menos demuestra otra cosa, que es lo que nos gusta. Yo creo que habrá sido siempre igual, me imagino, pero ahora está mostrando lo que la gente quiere ver. Se nota. Esto de haber ganado la Copa los relajó para bien, era una presión muy grande".

A la hora de hablar sobre los delanteros de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, Batistuta expresó: "Los veo bien, no hay más grandotes como éramos nosotros antes, juegan un poquito diferente. Julián Álvarez me encanta, Lautaro Martínez me gusta mucho. No estamos tan mal. "Julián recién fue para Europa, le tocó un equipo que no es fácil encontrar lugar y sin embargo lo encontró, lo tienen en cuenta. Y Martínez hace cuatro años que está en el Inter, tiene nombre, juega. Son delanteros afirmados", añadió.

Para finalizar, Batistuta habló sobre la importancia de Lionel Scaloni en la Selección argentina. "Armó, se bancó las críticas, hizo lo que pensaba que era justo, siguió por ahí, 100%. La Selección ya daba señales de que estaba bien antes de ganar la Copa América. Eso hizo Scaloni, con los jugadores por supuesto, pero si no tenés una cabeza, se van para cualquier lado. Los ordenó, le dio una idea y se ve que lo siguen. Se ve. Yo no hablé con él, pero se nota que lo siguen. Los tipos hacen lo que el técnico propone.