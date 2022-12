Un jugador muy querido le dio el "no" al River de Demichelis: "No creo que..."

Un puñado de días resta para que River, con Martín Demichelis a la cabeza, ponga primera en sus trabajos de pretemporada. Mientras Enzo Francescoli trabaja para reforzar el equipo de cara al objetivo del 2023, que será volver a estar en los primeros planos a nivel internacional, uno de los jugadores que siempre suena para volver dio su negativa.

Se trata de Sebastián Driussi. El delantero, que fue transferido al Zenit de Rusia en junio de 2017 por una suma cercana a los 15.000.000 de euros (el valor de su cláusula de recisión), habló con el diario deportivo Olé y reveló que desea volver a ponerse la camiseta de la banda, aunque ahora no es el momento.

Driussi tiene contrato con el club de la MLS hasta diciembre del 2024.

“Obviamente que tengo pensado volver a River, es algo que siempre tengo en cuenta. No creo que este sea el momento porque estoy bien en Estados Unidos, con mi familia y en lo futbolístico, que es lo más importante. Espero seguir algo de tiempo más allá”, manifestó el actual jugador del Austin FC de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Sobre la noticia que meses atrás sacudió al mundo River, Driussi destacó: "La ida de Marcelo en algún momento se iba a dar. Espero que a Demichelis le vaya muy bien, le deseo lo mejor como hincha de River. A Gallardo también le deseo éxitos en su nueva etapa, donde sea: es un técnico al que siempre le voy a estar agradecido”.

En época mundialista, fue inevitable no hablar de la Selección argentina. Driussi no ocultó su felicidad al hablar de los compañeros con los que supo compartir en el Millonario: “La actualidad de Enzo y Julián me genera felicidad. La cantera de River viene haciendo las cosas muy bien en todos estos años y son jugadores que salieron del club y muy queridos por los hinchas. Ahora a todos los argentinos nos están dando muchas satisfacciones por lo que hacen en el Mundial. Ojalá que sigan por este camino”.