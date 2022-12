La desgarradora confesión de Van Dijk tras el penal que le atajó el Dibu Martínez: "Tuve..."

Ya de vuelta en el Liverpool para el reseteo de la temporada, Virgil Van Dijk realizó una muy dura confesión acerca de cómo se sintió después de haber errado su penal en la tanda frente a Argentina en cuartos de final de Qatar 2022. El defensor neerlandés reveló que estuvo muy mal por dos días y que necesitó de su familia para recuperarse.

El tremendo penal que le tapó el Dibu Martínez a Van Dijk.

"No pude dormir por dos días después del partido con Argentina. Estás tan cerca, incluso después de ir perdiendo 2-0. Desafortunadamente, fallas un lanzamiento importante. Me duele mucho, tuve una tarde y noche muy dura. Me desconecté del fútbol durante un tiempo y aproveché para estar con la familia, que es lo más importante en la vida", expresó, aún dolorido, Van Dijk en una nota que le dio a Viaplay.

El penal de Van Dijk tapado por el Dibu Martínez

El penal de Van Dijk fue clave para la definición porque fue el primero de la serie. Gracias a esa impecable atajada del Dibu Martínez y la posterior ejecución de Messi, a Países Bajos le quedó la tanda cuesta arriba desde el inicio. Luego, erró Berghuis y ya se le hizo muy difícil.