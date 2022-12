El conmovedor mensaje de Armani para despedir a Juanfer Quntero: "Te voy a..."

Juan Fernando Quintero anunció que no continuará en el club una vez que no venza su vínculo y podría arribar al fútbol de Brasil, donde lo sondearon en mercados de pases anteriores. Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el oriundo de Colombia se despidió de River ya que a partir del 1 de enero tendrá el pase en su poder luego de no llegar a un acuerdo tras una serie de idas y vueltas en la que no lograron cumplir con las pretensiones económicas del jugador de 29 años.

Pero no solamente fueron los fanáticos quienes respondieron la publicación del cafetero, si no que varios integrantes del plantel, como también algunos que ya no están, comentaron el posteo. Uno de ellos fue Franco Armani, quien le dedicó sentidas palabras a su compañero de habitación. "Apá,todo lo mejor!!! Y muchas bendiciones para lo que viene. Te voy a extrañar Mi compañero de habitación. Te quiero mucho. Abrazo grande", escribió el arquero que se consagró campeón del mundo en Qatar días atrás.

Otro que fue parte del plantel de la Selección argentina, y que compartió poco con Juanfer, es Enzo Fernández que simplemente colocó "gracias por todo ídolo". Nicolás De La Cruz, también se hizo presente en los saludos: "Te amo hermano ! Siempre juntos"; mientras que Nahuel Gallardo y Germán Pezzella también le agradecieron por ponerse la banda roja.

A partir de 2023, Quintero quedará con el pase en su poder y Flamengo de Brasil se perfila como uno de los candidatos a quedarse con el futbolista de la Selección de Colombia. Pese a que desde un principio manifestó su deseo de seguir ligado al "Millonario", ambas partes hicieron lo posible para que se concrete, pero el aspecto económico complicó las cosas.

La dificultad radicó en que por su condición de residente argentino, ya que está hace un año en el país, River no puede girar divisas al exterior en concepto de compra de derechos económicos ya que el Banco Central no lo permite. El único camino viable era depositarle el sueldo en una cuenta nacional, aunque no era nada beneficioso para el jugador.