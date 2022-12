River va por dos incorporaciones bomba: uno juega en Inglaterra y el otro en Italia

El River de Martín Demichelis va tomando forma. Luego del regreso de Matías Kranevitter, que lamentablemente se lesionó en el amistoso ante Unión La Calera, el Millonario concretó la vuelta de Nacho Fernández pero al parecer quiere seguir cumpliendo con viejos anhelos de la dirigencia y ahora apuntan a dos nombres surgidos en la cantera y que quedarán libre en meses.

Manuel Lanzini.

Ellos son Manuel Lanzini y Roberto Pereyra quienes finalizan sus contratos en junio del próximo año con sus clubes, West Ham de la Premier League y Udinese de Italia respectivamente, y desde Núñez ya levantaron el teléfono con la intención de tentarlos para que se sumen al plantel en este mercado de pases.

No será una tarea sencilla, teniendo en cuenta las descomunales cifras que se manejan en Europa y es por eso que recurrirán a la voluntad de los futbolistas quienes ya manifestaron el deseo de volver a ponerse la banda roja tiempo atrás. "Volvería a River obviamente, me encantaría. Yo creo que en su momento se va a dar, cuando las dos partes estén de acuerdo", dijo Manu.

Sin embargo, desde su entorno ve fría la posibilidad de que vuelva en este mercado, aunque en River saben que más temprano que tarde Lanzini jugará nuevamente el club que los vio nacer. Lo mismo ocurre con el Tucu quien había dejado en claro a principios de mayo sus ganas de regresar al Millonario: “Por ahora no tengo nada mirado, pero si tengo que volver a Argentina me volvería a River, si no me quedo por acá por Europa”.

La mala noticia es que los directivos no encontraron aún la solución económica para la continuidad de Juan Fernando Quintero, quien apareció en el radar de Flamengo de Brasil y está cada vez más cerca de emigrar. River tiene prioridad hasta el 31 de diciembre para acordar con el autor del segundo gol a Boca en la histórica final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, pero la prensa brasileña informó que el colombiano está al tanto del interés del último campeón del certamen continental.