La dura respuesta de David Castera por los dichos de Benavides: "Creo que él debe..."

"La llaman de seguridad, pero para mi no lo es. Es muy difícil ir a 160 km/h y estar controlando la velocidad. Y a eso hay que sumarle que te penalicen por pasarte por un kilómetro. Eso también es algo absurdo", esa frase la dijo Kevin Benavides sobre el nuevo límite de velocidad que deberán respetar los pilotos de motos en carrera. Sus dichos llegaron a oídos de David Castera quien, lejos de guardarse la respuesta, fue crítico con el piloto salteño que buscará ganar su segundo Rally Dakar.

"Ellos ya trabajaron en tener una moto un sistema que los alerta cuando están llegando a esa velocidad. Siempre se quejan de algo. Fue una propuesta de la FIM y la pusimos en práctica. Ahora hay que aceptarla. Creo que él (por Benavides) debe sacar eso de su cabeza y concentrarse en la carrera y no en las polémicas", expresó en declaraciones que publica el sitio Automundo.

Luego, continuó sin filtro apuntando contra la poca predisposición de los pilotos al momento de aceptar los cambios: "Pero el tema son los pilotos… Cada vez que hacemos una proposición dicen: ‘no, no y no’. No hay una negociación de su parte. Pero lo que no me gusta es que ellos no hacen ninguna propuesta y eso es lo que más me molesta al final".

"Que no les guste algo es comprensible, pero hice dos reuniones con los pilotos y les dije que teníamos que hacer algo con el límite de velocidad y ellos nada. 'Somos pilotos y estamos aquí para ir lo más rápido posible', me dijeron. Cuando hablamos con ellos nunca se llega a una solución y es por eso que nosotros tomamos las decisiones, Si son un poco responsables ellos tienen que ayudarnos", concluyó Castera, director deportivo de la competencia y expiloto.

Mañana se pondrá en marcha la competencia con un prólogo en el Sea Camp. En el corazón de un vivac con un formato inédito, en el que se reunirán los participantes del Dakar durante las últimas verificaciones, se celebrará también la ceremonia del podio, que levantará el telón de la competencia. Luego, tras bajar la rampa, los vehículos se dirigirán hacia la salida donde se instalará el inicio de una breve especial de 13 km por pistas a orillas del mar.