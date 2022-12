Se confirmó la salida de una figura de Independiente como jugador libre: "No hay manera..."

Se acaba el año y los problemas en Independiente no terminan. Si bien llegaron varios refuerzos como regalo de Navidad para el entrenador Leandro Stillitano, el rearmado del plantel será importante porque también hay salidas de peso: además de Lucas Rodríguez, Lucas Romero y Leandro Fernández, entre otros, Alan Soñora será otro jugador del Rojo que quedará libre, en conflicto con el presidente Fabián Doman y tras algunas declaraciones cruzadas.

Alan Soñora, figura de Independiente, quedará libre tras no renovar su contrato.

Pese a las gestiones de la dirigencia para renovar el contrato que vence este sábado, el padre y representante del jugador, Diego "Chiche" Soñora, informó que este viernes será el último entrenamiento del volante en el club de Avellaneda: "No hay manera de que Alan se quede en Independiente. Mañana se despide", contó el exfutbolista en declaraciones a D Sports Radio.

Alan Soñora tenía pocas chances de continuar en el Rojo y, aunque hubo conversaciones entre las partes para llegar a renovar el vínculo, no hubo forma de lograr un acuerdo y el futbolista seguirá su carrera en otro club. El joven de 24 años inclusive se había entrenado junto al plantel que dirige Stillitano desde el inicio de la pretemporada.

"La gestión que llegó hizo todo lo posible pero me dieron a entender que estaban muy complicados económicamente", aseguró Chiche Soñora, sin referirse al equipo en el que jugará su hijo a partir de 2023. "Él estuvo jugando por el mínimo, ahora tenemos que conseguirle rápido un club para que siga laburando en el fútbol", agregó.

Alan Soñora llegó a Independiente en 2019 luego de quedar libre de Boca y disputó un total de 87 partidos, convirtió 11 goles y aportó 7 asistencias.

Pocos meses atrás, cuando todavía se buscaba que el futbolista se quedara, el presidente Doman afirmó: "Soñora no sigue por decisión de su familia. Yo hablé en su momento para saber si quería continuar, me dijeron que sí, pero ahora cambiaron todo porque nos pidieron una fortuna (700 mil dólares). No se puede pagar. Es una pena que se vaya así".

Lejos de quedarse callado, Chiche Soñora le respondió a Doman: "Yo no tengo ningún problema porque el que está equivocado es él, no tiene ni idea de lo que es el fútbol, de cómo se maneja el fútbol, de hecho, él mismo me lo dijo que no entiende nada de fútbol. Lo que debería hacer por el bien de Independiente es dejar que todas esas cosas las manejen Juan Marconi y Pablo Cavallero".

Por la finalización de sus contratos ya quedaron libres de Independiente Leandro Fernández, Sebastián Sosa, Juan Insaurralde y Lucas Rodríguez, entre otros. Si bien se sumaron al equipo los futbolistas Kevin López, Mauricio Cuero, Martín Cauteruccio, Rodrigo Rey, Damián Pérez y Luciano Gómez, el Rojo quedó inhabilitado para seguir con la incorporación de jugadores por una deuda con Gonzalo Verón, exdelantero del equipo de Avellaneda.

a deuda de Independiente por Gonzalo Verón

El Rojo quedó inhabilitado para incorporar jugadores en este mercado de pases a partir de una resolución judicial emitida por la deuda que el club de Avellaneda mantiene con el exjugador de la entidad Gonzalo Verón.

El Tribunal de Trabajo número 2 de Avellaneda-Lanús, a cargo del juez Javier Traverso, dispuso "el embargo preventivo sobre toda suma de dinero que la demandada deba percibir por transferencia, venta, cesión o préstamo de jugadores de fútbol hasta cubrir la suma de 4,8 millones de dólares", sentenció la Justicia.

De esta manera, Independiente no podrá seguir incorporando refuerzos para su plantel hasta tanto no salde el monto que adeuda al actual futbolista de Universidad de San Martín de Porres de Perú. El reclamo se originó en 2020, cuando el atacante, de 33 años, entabló un reclamo por falta de pago de salarios que rondó en los 6 millones de dólares.