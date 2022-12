El duro revés que recibió Facundo Campazzo en el Estrella Roja

El ciclo de Facundo Campazzo en el Estrella Roja de Belgrado comenzó con el pie derecho. En Navidad, el cordobés hizo su estreno con nuevos colores y dejó grandes impresiones, ya que sacó varios aplausos de los hinchas con sus característicos pases de faja y 11 puntos en la victoria ante el Borac Mozzart. Sin embargo, su ímpetu se vio interrumpido por una decisión de la Euroliga.

Este viernes, el equipo rojiblanco de la capital de Serbia tiene un compromiso importante por la máxima competencia de Europa. El Barcelona, que tiene entre sus filas a Nicolás Laprovíttola, visitará el estadio Aleksandar Nikolic Hall por la decimosexta jornada de la fase regular. Será un partido muy importante, ya que el conjunto de Luca Vildoza y Campazzo pelea por meterse en una zona de playoffs que está parejísima. No obstante, el cordobés no fue habilitado para jugar en el mejor torneo del Viejo Continente.

Según informó el diario As de Madrid, la Euroliga le prohibió al Estrella Roja inscribir nuevos jugadores a partir del 1° de diciembre por falta de pago y la negativa del club serbio a brindar más información al respecto. Es decir, Campazzo no podrá jugar en la competencia continental hasta que la dirigencia de esta no corrobore que las deudas de su equipo están totalmente saldadas.

Campazzo festejando la Euroliga obtenida con el Real Madrid en 2018. También ganó la del 2015.

"Todas las deudas con los jugadores se han saldado. Hay una pequeña suma pendiente, pero se pagará el miércoles o el jueves. Hicimos todo lo que pudimos, obtuvimos la carta de autorización (LOC) del jugador, pero todavía hay algunos malentendidos con la Euroliga", explicó el presidente del Estrella Roja, Nebojsa Covic, en una entrevista a Basket News.

Luego, el mandamás del club de Campazzo y Vildoza se refirió a los dichos del presidente del Partizan, Ostoja Mijailovic, quien se quejó por la suma que le paga su clásico rival al exjugador de Denver Nuggets: "Hubo polémica por el dinero que gastamos en Campazzo, que era dinero del Estado. Anunciamos nuestra inspección presupuestaria, pero otros clubes no lo hicieron. (…). Las cifras relativas a Campazzo son significativamente inferiores a las mencionadas sobre otros jugadores de otros clubes, por ejemplo", disparó Covic.

En Serbia, la principal acusación al Estrella Roja es que pudo armar el equipazo que tiene con figuras de la talla de Campazzo, Vildoza y el entrenador Dusko Ivanovic gracias a la ayuda económica del Estado. Cabe destacar que el valor de la plantilla del campeón de la Liga ABA es de 9 millones y medio de euros.

De esta manera, el base de la Selección argentina tendrá que esperar hasta el lunes para volver a jugar. El Estrella Roja visitará al Split de Croacia, en lo que será su duodécimo partido en la Liga ABA, que nuclea a los mejores equipos de los países exyugoslavos.