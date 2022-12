Bombazo: Juanfer Quintero está casi afuera de River, ¿qué pasó?

El delicado contexto económico que atraviesa la Argentina a nivel país (dólar blue a más de $350) hace que la continuidad de Juan Fernando Quintero en River esté más complicada que nunca. Es que, más allá de la buena voluntad de las partes para acordar un nuevo vínculo, ni los dirigentes ni el representante del jugador le pudieron encontrar una solución al método de pago y envío de dólares al exterior.

Quintero está en Colombia, a la espera de la resolución de su futuro.

Según informó Olé, como Quintero ya es considerado residente fiscal en Argentina por habitar desde hace un año en el país, el Banco Central no permite que se le pague en dólares y no existe vehículo para abonarle en el exterior. Por este motivo, el mismo dinero que en el 2022 se le podía pagar al colombiano en el exterior hoy no se le puede dar en el país.

El dólar y el tipo de cambio, los grandes causantes de la partida de Juanfer de River.

Al hacer esta conversión en pesos, se le encarecería muchísimo por el tipo de cambio. Por cada millón de dólares, que a River le costaría $ 174.500.000 si se toma en cuenta la cotización oficial, hoy debería abonar $ 345.530.000. Esto se debe a que la mayoría de los convenios de los futbolistas se establece como parámetro el valor del dólar MEP, más conocido como dólar Bolsa; a $345,53 (28/12).

Esta traba económica hace que, a tres días de que quede libre, parezca casi imposible que Juanfer Quintero continúe jugando en el Millonario en 2023.

En medio de esta incertidumbre, para peor de River, ya comenzó a sonar y muy fuerte en Brasil la versión de que Flamengo estaría decidido a quedarse el volante cafetero...