Facundo Rubia: "Estos títulos con San José los disfruté como nunca"

"Ahora no puedo decir si voy a seguir. Me quiero ir de vacaciones a descansar. Estoy exhausto". Facundo Rubia no puede creer su cierre dorado de 2022 con doble coronación. El MVP del torneo masculino mendocino volvió a demostrar toda su jerarquía para llevar a San José a las conquistas del Clausura y la final anual. El cansancio valió la penal.

Garza fue el estandarte de la escalera al cielo: 47 puntos desparramados en las tres finales con Macabi y otros 25 porotos en el derby con Atenas por la final del año son sus temibles números para cerrar una temporada fantástica: "Cuesta mucho ganar. Se los digo a los muchachos, no es algo de todos los días y hay que disfrutarlo".

A punto de soplar 38 velitas, el experimentado jugador levantará otra copa el 31 de diciembre con varios motivos para brindar gracias a su borrachera deportiva. Ya son nueve títulos con el Santo desde que arribo hace, justamente, nueve años y otras nueve estrellas fugaces con Anzorena, su primera navidad. Su vitrina top ya tiene 18 títulos y el mareo es culpa de las vueltas olímpicas en modo loop, no de algún champagne perdido de fin de año.

La vigencia inalterable al paso del tiempo ya demostró que en el parquet todavía le quedan algunos cartuchos por exhibir, aunque, agotado como nunca, no confirmó si seguirá ligado al amor de toda su vida un tiempo más: "Ahora quiero descansar con mi familia". Que el reloj no marque las doce.