La lapidaria frase de Pep Guardiola sobre una de las figuras del City tras el Mundial: "No está lesionado, llegó..."

Los clubes vuelven a ser el epicentro del fútbol mundial tras el Mundial de Qatar 2022. Así cómo los jugadores de Argentina todavía no regresaron a sus respectivos equipos, el Manchester City puso primera ante nada menos que el Liverpool. Los de Pep Guardiola vencieron por 3-2 en el marco de la Carabao Cup, pero el DT sorprendió al hablar de uno de sus refuerzos más importantes del último mercado de pases.

Kalvin Phillips llegó al City por 45 millones de euros. Apenas jugó 54 minutos en lo que va de temporada.

El inicio de la etapa de Kalvin Phillips en el Etihad Stadium no es un camino de rosas. 49 millones de euros pagaron los Ciudadanos por el ex Leeds, quien sufrió una lesión que lo alejó de las canchas por gran parte de la primera mitad de temporada y casi lo deja afuera de Qatar 2022. Precisamente, Guardiola aseguró que el mediocampista de la Selección inglesa no regresó a los entrenamientos en la forma física adecuada: "No está lesionado, llegó con sobrepeso. No llegó en condiciones de entrenar y jugar".

La reincorporación del jugador de 27 años sorprendió porque fue muy distinta a la de otros mundialistas en el Manchester City. Phillips no se sumó a entrenar a la par de sus compañeros y no fue ni al banco en el cruce ante el Liverpool por los octavos de final de la copa doméstica.

El inglés no entrenará con sus compañeros del City hasta que se ponga en forma, aseguró Guardiola.

Por otra parte, otros jugadores de la Selección inglesa, como John Stones y Phil Foden, y de Portugal sí estuvieron entre los convocados ante los Reds. Más allá del castigo que le propinó, Pep sigue contando con Phillips: "Cuando esté listo, jugará, porque le necesitamos, le necesitamos mucho", aseguró.

En lo que va de temporada, el volante central que destacó con el Leeds de Marcelo Bielsa jugó apenas 54 minutos. Además, sumó otros 40 en el Mundial de Qatar 2022. Sobre el final de la conferencia de prensa, al entrenador español le preguntaron si se podía definir como una decepción el fichaje de Phillips: "Es una conversación privada con Kalvin", sentenció.