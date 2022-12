Europa a sus pies: los destinos ideales para 4 campeones del mundo

Los Mundiales siempre sirven de trampolín para que aquellos futbolistas que destacan durante el mes más importante cada cuatro años. La Copa del Mundo es una vidriera por las que pasan los Florentino Pérez del fútbol europeo para observar a los jugadores como si fueran maniquíes con ropa. Y si ese maniquí tiene colgada una medalla de campeón, se hace todavía más atractivo. En esta línea, la Selección argentina tuvo varios puntos muy altos que podrían pasar a grandes clubes del Viejo Continente después de Qatar 2022.

Enzo Fernández

Enzo Fernández pinta para ser uno de los grandes volantes del fútbol europeo.

El primer nombre que surge es obvio. Desde que volvió a River de Defensa y Justicia, Enzo Fernández no ha hecho más que subir de a dos escalones en la escalera del fútbol. Apenas lleva seis meses en el Benfica, pero pareciera que al Mejor Jugador Joven del Mundial ya le queda chica la liga portuguesa. Durante la cita ecuménica, hubo varios rumores sobre su futuro e incluso se habló de acuerdos con el Liverpool y un interés del Real Madrid.

Precisamente, el equipo de Jurgen Klopp podría ser su destino ideal, ya que el alemán juega con un 4-3-3 similar al que planteó Lionel Scaloni en la mayoría de los partidos. Además, los Reds necesitan recambio joven en el mediocampo porque Thiago Alcántara (31 años), Jordan Henderson (32 años) y James Milner (36 años) están entrando en la recta final de su carrera. El vértigo del fútbol inglés puede calzarle como anillo al dedo a Fernández, mientras el Benfica no para de rechazar ofertas con el objetivo de disfrutarlo un poco más. ¿Un mediocampo con Fabinho, Enzo y Thiago? Fútbol heavy metal.

Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister, pieza fundamental del campeón del mundo.

Uno que sorprendió y destacó como pocos en la Selección argentina fue Alexis Mac Allister. Los videos de su rendimiento en la final ante Francia fueron furor en las redes, pero la Copa del Mundo del pampeano rozó la excelencia. En cada momento que el ex Argentinos Juniors se apagaba por un despliegue físico descomunal, el equipo sentía su bajón. Según diferentes medios, varios clubes importantes como el Inter o el Tottenham ya sondearon su situación, por lo que el Brighton and Hove Albion, equipo en el que milita hace casi dos años, tendrá una dura tarea para mantener a su número 10.

Acostumbrado al ritmo de la Premier League, lo más lógico sería pasar a un equipo de los denominados Big Six. Y sí de lógica se habla, el próximo paso del ex Boca debería ser el Chelsea dirigido por Graham Potter, quien lo llevó a un gran nivel en las Gaviotas. No obstante, el presente de los Blues no pone a Stamford Bridge como su lugar ideal.

Por eso, una mejor opción podría ser el Arsenal, puntero de Inglaterra, que tiene un plantel joven que genera enormes expectativas. El mediocampo de Mikel Arteta tiene a Thomas Partey y Granit Xhaka como piezas claves de un andamiaje explosivo. Aunque ambos son más de marca que el argentino, este demostró no tener problemas para ponerse el overol y defender cuando así se lo exige, además de darle mejor pie a un equipo que está entre los cuatro que más tiene la pelota en la Premier League.

Nahuel Molina Lucero

Molina Lucero, otro que podría salir de su club actual.

Otro nombre que podría dar el salto es Nahuel Molina Lucero. Pese a que acaba de llegar al Atlético de Madrid, las características del lateral derecho cordobés no encajan demasiado con lo que busca Diego Simeone. De hecho, la mejor versión del surgido en Boca fue en la línea de 5 que planteó Scaloni ante Países Bajos, en la que marcó un gol y tuvo mucha más participación en ataque que cuando jugó en defensa de 4.

Aunque le podría costar desde lo físico, un buen destino podría ser el Tottenham de Antonio Conte. El italiano es uno de los enamorados del 3-5-2 en Europa y Emerson Royal nunca lo convenció por el andarivel derecho. Por eso, Molina podría ser un salto de calidad, pese a las exigencias defensivas que caracterizan al exentrenador del Inter y Chelsea. Precisamente, los Blues serían otro buen destino en la Premier League, ya que Potter propone un fútbol con carrileros de peso ofensivo.

Thiago Almada

Thiago Almada, uno de los campeones que ¿necesita? salir de su club actual.

Otros nombres como el de Thiago Almada, que juega en la MLS, también deberían aparecer en el radar de distintos clubes de Europa, aunque tal vez de menor nivel a los antes mencionados. Pese a su poca participación en Qatar, el caché de ser campeón del mundo y su proyección deberían ser suficientes para pasar a las grandes ligas europeas.

Por sus características, el ex Vélez podría tener su destino ideal en la Liga española, competencia con más espacios y que no exige tanto sacrificio defensivo como Inglaterra. Es difícil saltar de la MLS a un gigante, por lo que Betis, Villarreal o un necesitado Sevilla serían buenos desembarcos para Almada.

Julián Álvarez: ¿hay algo más allá del Manchester City?

Por último, está Julián Álvarez. Sin embargo, hay una pregunta muy importante a responder: ¿hay algo más allá del Manchester City de Pep Guardiola? Las dudas pasan por si el Araña, autor de cuatro goles en la Copa del Mundo, tendrá lugar en el equipo titular ante la presencia de Erling Haaland. Más allá de los Citizens podría ser el Real Madrid, aunque allí se encontraría con el mismo problema, pero con Karim Benzema. Por otra parte, deshacerse del cordobés no es una opción para el DT catalán. Ante este escenario, lo más seguro es que el ex River se quede dónde está, aunque todos deseamos que sea con participación regular en el once de gala del campeón de la Premier League.

Con la medalla de campeón en la valija, varios jugadores de la Scaloneta están preparados para dar el salto a los gigantes del Viejo Continente. Mac Allister y Enzo Fernández son fijas, pero más de uno podría tener nuevo club a partir de junio de 2023.