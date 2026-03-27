La victoria de Argentina ante Mauritania dejó una lluvia de memes por el flojísimo segundo tiempo del equipo de Lionel Scaloni.

Los implacables memes del pobre 2-1 de Argentina ante Mauritania.

La Selección argentina se impuso 2-1 ante Mauritania en la Bombonera, en el primer amistoso de la doble fecha FIFA. Sin embargo, más allá del resultado, el rendimiento del equipo en el segundo tiempo no pasó desapercibido y fue rápidamente reflejado en las redes sociales con los implacables memes.

El equipo de Lionel Scaloni había encaminado el partido en la primera mitad con los goles de Enzo Fernández y Nico Paz, mostrando una clara superioridad ante un rival de menor jerarquía. Todo parecía indicar que la diferencia podía ampliarse sin mayores complicaciones.

Pero en el complemento, el ritmo bajó de manera notoria. Argentina perdió intensidad, generó pocas situaciones de gol y le permitió a Mauritania crecer en el partido, lo que derivó en el descuento del conjunto africano y en un cierre más ajustado de lo esperado.