La cruda sentencia sobre Messi de un integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina: "Nos perdimos..."

Marcelo D'Andrea, más conocido como Daddy, trabaja junto a la Selección argentina desde el 2000 cuando Gabriel Batistuta lo llevo para que le hiciera masajes en las concentraciones. Desde ese momento, siempre fue parte de los cuerpos técnicos del combinado nacional y desde el debut de Lionel Messi forjaron una amistad que va más allá de la cancha. En cada partido siempre se lo ve muy cercano al astro rosarino de quien se refirió con una cruda reflexión tras consagrase campeón del Mundo en Qatar.

"Siempre que lo criticaron, Messi me enseño que había que callarse y seguir laburando. Que con el laburo se iba a lograr todo. Siempre me demostró cuál era el camino. La gente no lo nota, pero se nos está yendo un líder groso. Nos perdimos 10 años de Messi, porque se va un gran líder que muchas veces fue criticado", expresó en una entrevista con DSports.

Messi con Daddy.

Luego, agregó: "Messi sabe que tiene sus límites también y que no es para toda la vida. Creo que lo vamos a disfrutar un poquito más, que los próximos partidos y dentro de poco lo vamos a tener de nuevo. Una de las cosas lindas que nos pasó es quedarnos solos en la habitación con Messi después del título. En un momento me dijo ´ya estamos gordo, ya estamos, lo tenemos´".

También elogió al entrenador y a dos futbolistas claves de la Selección: "La cabeza principal es Lionel Scaloni, él sabía todo lo que hacíamos. La confianza que había entre el entrenador con el capitán no la vas a ver en ningún otro lado. Desde hace dos años, el cuerpo técnico fue armando un grupo desde las charlas y las cosas cotidianas que nos pasan".

"Dibu tiene una adrenalina, cada vez que lo abrazás te pega cada cabezazo, ja. Es un tipo increíble, habla mucho de la vida, de la familia, no sólo de fútbol. Y Di María demostró que con laburo y sacrificio todo se consigue. Con sus goles importantes nos dio cosas increíbles", completó.

Por último, reveló que tras consumarse la consagración, no pudo contener las lágrimas: "Cuando me quedé solo en un rincón me largué a llorar. En la caravana también, porque con mi viejo siempre decíamos que íbamos a tener la Ricchieri llena festejando y se me vinieron mis viejos. No me traje nada de Qatar, porque sueño tener a los jugadores en marzo y hacer firmar algo ahí. Se necesitaba este triunfo por lo futboleros y apasionados que somos. Por eso nos quieren tanto".