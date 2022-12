Wout Weghorst, el "bobo" del Mundial, volvió a hablar de Messi tras la consagración argentina: "Al menos..."

Wout Weghorst ganó protagonismo en el Mundial de Qatar luego del fuerte cruce que tuvo con Lionel Messi durante el partido por los cuartos de final entre Países Bajos y la Selección argentina. El futbolista neerlandés ingresó en el segundo tiempo del partido y marcó los goles que llevaron el duelo a los penales. Tras haberse consumado el pase albiceleste, ambos siguieron la bronca hasta la zona de vestuarios y ahí nació la frase icónica del 10: "Qué mirá, bobo. Andá pa allá".

Pasó el tiempo, todo eso quedó atrás, pero cuatro días después de la coronación del equipo de Lionel Scaloni, Weghorst apareció nuevamente en escena para hablar de aquel 9 de diciembre: "Para mí, todos son iguales en un partido. Lucho siempre y lo hice en ese partido también. Tuvimos algunos momentos con Messi durante el partido, tal vez se sorprendió por eso. Pero lo respeto mucho".

"Es uno de los mejores de la historia. Después del partido quise mostrarle a Messi mi respeto por él, pero no fue muy claro. Al menos ahora se aprendió mi nombre", agregó el futbolistas del Besiktas que tras ese partido expresó: "Yo solo quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante".

"Weghorst después de hacer el gol del empate se la pasó provocando a Messi, cargándolo y buscando su reacción”, comentaron desde el plantel argentino. Messi le había contado a Sergio Agüero -que bajó a festejar el triunfo por penales- su bronca con el delantero que juega en la Superliga de Turquía.

Antes de su choque con Weghorst, Messi se descargó con Van Gaal y con su ayudante Edgar Davids, a los que les hizo un gesto con la mano como quien dice "cerrá la boca". Antes les había gritado a ellos el 2-0 que marcó de penal con el gesto del Topo Gigio. "Nos faltaron el respeto", dijo, después, sobre el técnico holandés.