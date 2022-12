Scaloni reveló por qué explotó en llanto cuando vio a Paredes tras ser campeón: “Estaba conteniendo…”

Una de las imágenes que dejó la consagración de Selección argentina fue la emoción de Lionel Scaloni. El DT no explotó en lágrimas apenas Gonzalo Montiel metió el último penal, sino que lo hizo al ver a Leandro Paredes. En medio de un conmovedor recibimiento en Pujato, el entrenador reveló por qué se quebró allí y no antes.

Ante todo su pueblo natal, el técnico campeón del mundo contó cómo fue el proceso en el que terminó llorando de cara a Paredes: "En ese momento venía Leandro Paredes de frente y... ahí sí que ya sabía la magnitud", expresó.

Luego, el DT agregó: "Me estaba conteniendo algo que ya era el momento de soltarlo. La verdad que fue un momento muy lindo". Todo esto fue relatado por un Scaloni que se había emocionado antes y estaba batallando para contenerse, tal como hizo el último domingo.

Fueron varios los momentos en los que Scaloni lagrimeó durante el Mundial. Conferencias de prensa, recuerdos, entrevistas y, obviamente, las victorias provocaban la emoción del DT, quien no tuvo problemas al hablar de esta faceta: "Es mi forma de ser, siempre fui igual y no soy de esconder mucho las cosas, soy cercano. Al final, cuando ves todas las cosas, las emociones que había en Argentina, el apoyo, eso hace que uno valore mucho más lo que está haciendo. La emoción forma parte de todo esto".

Luego, en conferencia de prensa, el entrenador detalló los pormenores de su reacción a ser campeón del mundo: "Cuando quedo ahí parado, lo primero que se me viene a la cabeza es que no teníamos que haber sufrido tanto la final, que terminó siendo increíble. Haber llegado hasta el último momento, hasta el último penal... Al final se dio, pero se tendría que haber dado antes".

"Después me senté un momento en el banco y, cuando me levanto, veo a Leandro de frente... te derrumbás porque ves la reacción de tus jugadores y es algo imposible de no hacerlo", cerró el DT campeón del mundo en la tierra donde es profeta.