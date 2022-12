El fuerte grito contra Vignolo que Scaloni frenó en su homenaje en Pujato: “No, no, no”

Este miércoles, Pujato recibió a su gran héroe: Lionel Scaloni, DT campeón del mundo con la Selección argentina, recibió todo el cariño de su pueblo natal en un evento de homenaje. En medio de su conmoción por la convocatoria, el entrenador frenó a un hincha que insultó a Sebastián "Pollo" Vignolo.

Mientras les agradecía a sus coterráneos, uno de ellos gritó: "Pollo Vignolo resentido". Ese comentario no pasó desapercibido para el DT, quien lo paró en seco.

"No, no, no", dijo Scaloni, haciendo un gesto para que dejara de gritar eso. Luego, siguió con su discurso sin hacer mención a sus detractores, sino que enfocó sus palabras en el agradecimiento a la gente presente y a todo el país: "Ya me había llorado todo y recién en la caravana cuando veía gente que veía de chiquito, familias saludando por la calle, se me venían un montón de cosas a la cabeza", expresó.

Para poner en contexto, el comentario del hincha sobre Vignolo podría estar vinculado con las críticas que hizo el conductor de ESPN durante la Copa América, algo por lo que también fue apuntado Oscar Ruggeri tras el título del mundo.

Por otra parte, el pujatense más famoso del mundo lamentó lo ocurrido en la caravana por Buenos Aires, en la que miles y miles de hinchas se quedaron sin ver a sus ídolos: "La verdad es que ahora nos damos cuenta un poco más de lo que se ha conseguido. Cuando estás en la competición, por ahí estás un poco más metido. Con las redes estábamos un poco al tanto de lo que se vivía en Argentina, pero no semejante magnitud. Cuando vimos esto... no tiene palabras", reflexionó, antes de decirle a los niños que después les firmaría autógrafos y posaría para las cámaras.

"Este es el triunfo de todos, ni de un club ni de otro, sino de todo el país. Sinceramente, como siempre dije, esta Selección juega por y para la gente. No veo otra cosa en la Selección argentina que no sea jugar para todos ustedes. Es emocionante y gratificante", agregó al borde de las lágrimas.