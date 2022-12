La profunda confesión de Tocalli sobre Messi: “Me salvó la vida cuando…”

Lionel Messi logró llenar el estante que tanto añoraba en su museo personal. El mejor jugador del mundo se coronó campeón del Mundial de Qatar 2022 y, de esta manera, cumplió el mayor sueño de su carrera deportiva con la camiseta de la Selección argentina. Este es el tercer trofeo con la Selección mayor en el último año y medio (también ganó la Copa América y la Finalissima). Además se había colgado el Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y, con la Sub 20, había sido campeón mundial en Holanda 2005.

En este contexto, mientras el mundo del fútbol se rinde una vez más a los pies del mejor jugador del mundo, fue Hugo Tocalli quien alzó la voz. El primer director técnico que tuvo el rosarino en las juveniles de la Albiceleste recordó el momento en el que se enteró que la Selección de España estaba tras sus pasos.

Messi logró, tras cinco intentos, coronarse campeón del mundo con la Selección argentina.

"Creo que me tiraban a un pozo. Si nos robaban un jugador a mí y a José Pekerman nos moríamos. No quiso jugar para España y me salvó la vida. La incertidumbre se creó cuando fuimos a jugar un Mundial Sub-17 y nos enteramos que España lo quería", manifestó en su diálogo con Futurock.

Además, Tocalli recordó el apuro que tenían en aquel momento por asegurarse cuanto antes la presencia de Messi en la Seleción argentina: "Nosotros vimos videos en los que veíamos videos con su velocidad y le pedimos a Omar Souto (administrativo de AFA) que lo localice lo antes posible".

Para finalizar el padre de Martín, entrenador de arqueros del equipo de Lionel Scaloni, sentenció: "Es una locura linda, una locura total pero de alegría. No pude verlo a Martín todavía aunque cuando hablamos me dijo que no creían lo que era. Se ve un compañerismo tremendo, un enorme grupo de trabajo y el entrenador sacó al que debía sacar y poner al que debía poner. Por eso se llegó a donde se llegó. Se notó respeto del grupo al DT y viceversa"