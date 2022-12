La impactante movida de los hinchas en Instagram con la que Messi hizo historia

Lionel Messi sigue rompiendo récords y no solamente por sus actuaciones dentro del campo de juego. El mejor jugador del mundo, quien acaba de coronarse como campeón del Mundial de Qatar 2022 con la camiseta de la Selección argentina, llegó recientemente al suelo nacional tras cumplir uno de sus sueños pendientes.

Además de haber sido distinguido como el mejor jugador de la máxima cita mundialista por segundo vez en su carrera (es el primer jugador en la historia en lograrlo), el ganador de siete Balones de Oro batió un nuevo récord, pero esta vez en las redes sociales, donde el suyo es uno de los perfiles con más seguidores en la plataforma de Instagram.

"¡CAMPEONES DEL MUNDO! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos", escribió Lionel Messi en su cuenta de Instagram, en una publicación en la que eligió diferentes fotos con la tan ansiada Copa del Mundo.

Además, añadió: "El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… ¡Lo logramos! ¡VAMOS ARGENTINA CARAJO! Nos estamos viendo muy pronto".

Dicho posteo se convirtió en el que más popular en Instagram. No hay uno con mayor cantidad de likes en toda la plataforma. Días atrás quien ostentaba con el récord era, increíblemente, la foto de un huevo. Con casi 57.000.000 de "me gusta", Messi superó la publicación del perfil @world_record_egg, que tenía el récord anterior (con 56 millones).

Cuando se supo que la del capitán de la Selección argentina podía superar a la mencionada publicación, los fanáticos comenzaron a hacer campaña en las diferentes redes sociales para que, además de reaccionar al posteo del 10, fueran a sacarle su like a la del famoso huevo.