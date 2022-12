¿Messi a Newell’s? La elocuente respuesta de Maxi Rodríguez sobre el rumor bomba: “Vamos a…”

En los últimos días, mientras él se mentaliza en cumplir su mayor sueño con la camiseta de la Selección argentina, un rumor sobre su futuro paralizó al fútbol argentino. Según informó Sebastián Vignolo, en su programa de ESPN, Lionel Messi tendría pensado aterrizar en el fútbol argentino si el resultado ante Francia es el esperado. Ahí mismo estaba presente Sergio Agüero, íntimo amigo de la Pulga, quien con algunos gestos confirmó los dichos del periodista.

En este contexto, fue Maxi Rodríguez quien se refirió al tema. La Fiera, uno de los jugadores más queridos de Newell's en el último tiempo, fue consultado sobre los dichos del Kun y, entre risas, respondió: “El Kun es el Kun. No se puede quedar callado. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Es difícil hablar esto porque después se hace una pelota gigante. No nos adelantemos a los hechos”.

¿Qué dijeron en ESPN?

En el programa Equipo F, de ESPN, Sebastián Vignolo habló sobre el posible futuro de Lionel Messi en caso de que el resultado del próximo domingo, en el estadio Lusail con rival a confirmar, sea favorable.

"Hay algo que tampoco quiero decir, pero a él le gustaría darse un gusto si todo sale bien. Si todo sale bien, a él le gustaría darse un gusto", manifestó el Pollo ante la sorpresa de alguno de sus compañeros. Sergio Agüero, presente en el estudio en Doha, soltó:"¿En dónde?".

Después de haber soltado la bomba, Vignolo no quiso ir más allá: "No lo voy a decir". El Kun, uno de los más cercanos al 10 de la Selección, agregó: "Sí. Yo lo sé también". Para terminar de dar los indicios de que se trata de una posible llegada al fútbol argentino (posiblemente a Newell's), el conductor soltó: "¿Puedo aclarar? No es volver a Barcelona. Yo no voy a decir nada".

Por último Hernán Crespo, exjugador de la Selección argentina, se metió en la conversación y fue un poco más allá. "Yo no lo sé, pero adivino. Es un deseo también, pero va a tener que hablar con Chiqui Tapia porque va a tener que reestructurar todos los estadios", sentenció.