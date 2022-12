El incómodo momento de la esposa de Messi con un fanático mexicano en Qatar: "Te queremos pedir..."

Después de toda la polémica generada por un video en donde supuestamente Lionel Messi pateaba la playera de México en el vestidor de la Selección de Argentina, tras su victoria sobre el Tricolor, un fanático mexicano le pidió una disculpas a la esposa del jugador, Antonela Rocuzzo, por lo ocurrido.

"Te queremos pedir disculpas por lo de Messi", le dijo a la esposa del capitán de la Selección argentina, a quien se la notó incómoda por la situación, miró a la cámara, esbozó una sonrisa y siguió caminando.

Saúl Canelo Álvarez fue quien encendió la mecha con sus filosos comentarios contra el rosarino y, luego de sus fuertes palabras, fueron muchos los que salieron al cruce. Futbolistas de la Scaloneta, famosos y hasta los propios jugadores de la Selección de México pusieron en su lugar al boxeador que también terminó pidiendo disculpas.

"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios fuera de lugar", afirmó Álvarez. "Así que quiero pedir disculpas a Messi y al pueblo de Argentina".

Messi, una que bajó el tono de la polémica, le contestó al Canelo. "Ahí vi que salió... Creo que fue un malentendido. El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie. Es parte de un vestuario. No tengo que pedir perdón, ni le falté el respeto a la camiseta de México ni a nadie", destacó Messi y le terminó poniendo paños fríos al asunto: "Quedó ahí, no pasa nada".