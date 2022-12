Los 3 motivos por los que Qatar 2022 es el mejor Mundial de Messi

El 16 de junio de 2006 no fue un día más para la Selección argentina ni para la historia de los Mundiales o, directamente, la del fútbol en general. Con 15 minutos para el final de una goleada ante Serbia y Montenegro, el cuarto árbitro levantó el cartel luminoso. Salía el 18, entraba el 19 y la cancha se vino abajo. El propio Diego Armando Maradona levantó los brazos y saltó en el lugar con una sonrisa de oreja a oreja al ver a ese pibe de melena larga, como sabiendo lo que iba a pasar en los años siguientes. Pasaron cinco Copas del Mundo, 26 partidos, once goles y cuatro golpazos, pero nunca vimos a Lionel Messi jugar como lo está haciendo en Qatar 2022.

Futbolísticamente, Messi siempre fue la figura de la Selección argentina cada vez que pisó una cancha. Con sus más en algunas ediciones y sus menos en otras, el 10 logró ser el mejor jugador de la Albiceleste en 2010 sin poder meter un gol, en 2014 yendo de más a menos y de nuevo a más en una final algo infravalorada y en 2018, en un equipo que no iba para atrás ni para adelante.

Sin embargo, en Qatar 2022 juega, vive y disfruta de otra manera. Solo hay que comparar los momentos previos a la semifinal con Croacia con los del partido ante el mismo rival de hace cuatro años. Se ve un Leo liberado tanto en lo emocional como con la pelota, como quien sabe que es su último Mundial y quiere regalarle al fútbol una última gran función. No tan explosivo como hace 10 años, pero con las mañas del freno, la gambeta y el arranque para dejar clavado a un pibe de 20 catalogado como el mejor defensor del Mundial. Y, por qué no, también es su mejor rendimiento mundialista desde los números: cinco goles, dos asistencias y, por fin, pudo romper el maleficio de no convertir en partidos de eliminación directa. ¿Qué más?

Así como es equivocada esa línea de pensamiento que reza el archiescuchado "Maradona ganó solo en el '86", Messi tampoco ganará o perderá por sí mismo este domingo. Esa es otra de las razones por las que Qatar 2022 es la mejor Copa del Mundo del astro de 35 años. Hay un entrenador que inició un ciclo sin él, pero que preparó todo para cuando él llegara. Y, una vez que se sumó, lo rodeó de sangre nueva, desfachatada y, por sobre todas las cosas, que aprendió a no caer en la Messi-dependencia, ese virus que aquejó a la Selección argentina por tantos años y hacía que el 10 tenga que sacarle la pelota de los pies al 5, pasarse a siete tipos, desbordar, tirar el centro y cabecear.

Molina, Enzo y Julián: todos grandes complíces de Messi dentro de la cancha.

En lo extradeportivo también es el mejor Mundial de Messi. Tal vez nadie lo pudo describir mejor que la periodista Sofía Martínez Mateos, que emocionó al propio capitán de la Albiceleste y a todo el país con sus palabras de agradecimiento. Messi siempre fue Messi para Argentina, pero ahora es, también, un poco más Lionel. Desde la tontera que puede parecer un stream con el Kun Agüero hasta eso de pelearse con todos (y siempre atravesado por lo que hace con la pelota), la gente lo siente más cercano que nunca. Por eso, el apoyo es total, unánime e irrefutable hacia el rosarino. ¿Por qué no lo era antes? Esa es una pregunta para la que no existe respuesta (lógica).

Además, él mismo aseguró que Qatar 2022 es algo especial para él y su familia. Sus hijos crecieron, entienden perfectamente que pasa en cada jugada, en cada grito y canción que nombra a su padre como el abanderado de la ilusión argentina: "Es muy especial ver a mi familia, a mis hijos, ver cómo sufren, los nervios que tienen, cómo lo viven y lo disfrutan, lo feliz que son cuando las cosas van bien... Mi familia ya tiene Mundial y Copas América, ellos es la primera vez que entienden lo que es un Mundial, la importancia de cada partido. Para mí eso es muy emocionante". Cómo para no, Leo.

"Qué se yo si es mi mejor Mundial. Disfrutemos porque es extraordinario lo que venimos haciendo. Hace un tiempo que vengo disfrutando de esto", dijo Messi después de pasar a la final del Qatar 2022. Por suerte, la gente también está disfrutando como nunca de él y su mejor versión. Tal vez sea la nostalgia del presente, como dice Hernán Casciari, porque el domingo será el último acto de su gran obra de teatro. Pero, cualquiera sea el final de la historia en el estadio Lusail, nadie le quitará al 10 y a la hinchada argentina lo vivido, bailado y disfrutado en este mes de Messismo explícito.