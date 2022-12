¿Viene a Argentina? La bomba sobre Messi que ilusiona a los fanáticos: "A él le gustaría..."

Tras un debut turbulento, la Selección argentina alcanzó la final del Mundial del Qatar 2022. El camino no fue fácil, la Albiceleste fue de menor a mayor a lo largo del certamen y, tras golear a Croacia, está a un paso del objetivo. Esta será la sexta final mundialista para el seleccionado y la segunda para Lionel Messi.

El capitán, que manifestó en más de una ocasión que esta será su última Copa del Mundo, está a un paso de tomarse revancha de lo ocurrido en Brasil 2014 y, de una vez por todas, tachar el casillero que le queda pendiente en su extensa y exitosa carrera como futbolista profesional.

En este contexto, surgió un rumor que paralizó a los fanáticos. En el programa Equipo F, de ESPN, Sebastián Vignolo habló sobre el posible futuro de Lionel Messi en caso de que el resultado del próximo domingo, en el estadio Lusail con rival a confirmar, sea favorable.

"Hay algo que tampoco quiero decir, pero a él le gustaría darse un gusto si todo sale bien. Si todo sale bien, a él le gustaría darse un gusto", manifestó el Pollo ante la sorpresa de alguno de sus compañeros. Sergio Agüero, presente en el estudio en Doha, soltó:"¿En dónde?".

Después de haber soltado la bomba, Vignolo no quiso ir más allá: "No lo voy a decir". El Kun, uno de los más cercanos al 10 de la Selección, agregó: "Sí. Yo lo sé también". Para terminar de dar los indicios de que se trata de una posible llegada al fútbol argentino, el conductor soltó: "¿Puedo aclarar? No es volver a Barcelona. Yo no voy a decir nada".

Por último Hernán Crespo, exjugador de la Selección argentina, se metió en la conversación y fue un poco más allá. "Yo no lo sé, pero adivino. Es un deseo también, pero va a tener que hablar con Chiqui Tapia porque va a tener que reestructurar todos los estadios", sentenció.

Sumarse con la camiseta

