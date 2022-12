Por qué Scaloni se quebró durante la conferencia de prensa tras clasificar a la final del Mundial: “Es muy difícil”

Lionel Scaloni logró el pase a su segunda final como director técnico de la Selección argentina. El DT llegó por primera vez a dicha instancia en la Copa América 2021 disputada en Brasil, la cual terminó ganando al vencer a los dueños de casa por 1-0 en el estadio Maracaná. En este contexto, el oriundo de Pujato, habló en conferencia de prensa y no ocultó su emoción al hablar del enorme presente que le toca pasar, a días de jugar la final del Mundial de Qatar 2022.

“Intento no emocionarme. Es muy difícil. Estoy en el lugar soñado para cualquier argentino, todos actuaríamos de la manera en la que actúo yo”, manifestó el director técnico de la Albiceleste, quien le volvió a dar un título al seleccionado luego de 28 años de sequía.

El DT no logró ocultar su emoción tras conseguir el pase a la final del Mundial.

Aún con la emoción a flor de piel, Scaloni añadió: “Es imposible no hacer lo que hacen estos chicos, es emocionante, después se puede ganar o perder pero es emocionante. Y lo de la gente también. Va todo de la mano. En los momentos difíciles sentimos el apoyo de la gente, eso es inigualable”.

A la hora de enviarle un mensaje a los fanáticos, que orgullosos lucen los colores de la Selección en Qatar y, también, a lo largo y ancho del planeta, destacó: “Que festejen, es un momento para festejar, Argentina está en el pedestal del mundo. Disfruten y ya pensaremos en el domingo”.

Para finalizar, no desaprovechó su oportunidad para elogiar a sus compañeros del cuerpo técnico, conformado por exjugadores de la Selección: “El cuerpo técnico irradia ilusión, hemos vivido cosas muy fuertes en la Selección, positivas y negativas, hay tantos momentos en los integrantes del cuerpo técnico para compartir que es positivo. Tenemos un cuerpo técnico que vive para la Selección, sufre como ellos, para el que no es argentino es difícil entenderlo. No todos tienen la cultura que tenemos nosotros, hay que buscar el equilibrio, pero cuando pasa todo esto hay que disfrutar”.

Sumarse con la camiseta

