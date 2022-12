Scaloni y un merecido reconocimiento de la hinchada argentina en Qatar: "Vení..."

Lógicamente, la figura de Lionel Messi eclipsa todos los cánticos, banderas y plegarias de la Selección argentina. Así como sucedía con Diego Armando Maradona, la Pulga es el protagonista de la canción más ilusionante que tienen las hinchadas del país: "Que de la mano... de Leo Messi... ¡todos la vuelta vamos a dar". Sin embargo, los más de 30 mil hinchas albicelestes que colmaron el estadio Lusail también le dedicaron esa canción a Lionel Scaloni.

El DT, siempre de perfil bajo, suele poner el foco en sus jugadores a la hora de hablar de la ilusión y de los méritos por llegar a las distintas instancias. Horas antes de la semifinal ante Croacia, el pujatense se emocionó hasta las lágrimas al hablar de la hinchada argentina y esta le retribuyó en la cancha: "Vení vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar... que de la mano... de Scaloni... ¡todos la vuelta vamos a dar!".

Con el partido terminado, el entrenador volvió al campo de juego para reencontrarse con su esposa Elisa y sus hijos. Ian, el mayor de los dos niños Scaloni, ya había sido protagonista del postpartido ante Países Bajos, cuando rompió en llanto junto a su padre en el banco de suplentes y regaló una de las mejores imágenes del Mundial de Qatar 2022. Este martes se sumó Noah, de seis años, que tenía puesta la camiseta número 21 de Paulo Dybala.

Cuando los hinchas notaron la presencia de Scaloni, la canción nació naturalmente. Por eso, el exjugador de 44 años se acercó a una de las cabeceras y agitó el puño en una imagen de claro agradecimiento hacia el público.

"Intento no emocionarme. Estoy en el lugar soñado para cualquier argentino. Cuando representás a tu país es imposible no hacer lo que hacen estos chicos, es emocionante", aseguró en conferencia de prensa. Al ser consultado por el cantito que sonó en las tribunas, Scaloni volvió a agradecer el cariño: "Fui porque me lo pidieron, no me gusta mucho porque todo es de los jugadores. Es emocionante, la hinchada se merece todo, que puedan festejar con los jugadores. Los que están acá, que disfruten el momento porque es único, y a los que están en Argentina agradecerles también"