Fuerte cruce entre el Pollo Vignolo y Álvaro Morales: se dijeron de todo

Álvaro Morales es un periodista que trabaja en México que se caracteriza por sus polémicas declaraciones y análisis. Además de ser muy crítico de Lionel Messi, capitán de la Selección argentina. Tras sus despiadadas críticas, Sebastián Vignolo salió al cruce para defender al jugador del PSG.

"Ya saben de mi fanatismo y aprecio por Messi. Además por mi admiración afuera de la cancha. Luego de todo esto está el padre, el buen hijo y ese tipo que, si lo conoces, lo tenes que querer. Es un genio que tiene una tranquilidad afuera de la cancha y adentro. Debe ser difícil que Messi no te genere cosas positivas", comenzó Vignolo en el aire de ESPN.

Y aclaró: "Acá en Qatar hay gente de todos los países del mundo y hay muchos hinchas de otras selecciones que se ponen la camiseta de Argentina y atrás le ponen Messi. Es increíble lo que genera".

Al apuntar contra Morales, que si bien no lo mencionó quedó claro que se refería a él, dijo: "Yo soy fanático de Messi y en mis comentarios y en las transmisiones se me sale la cadena porque para mi Messi siempre es el mejor. Por eso me da bronca cuando en el partido con Australia, viendo que Messi nos destrabó en partidos anteriores, leí y le saqué fotos a un periodista (por Álvaro Morales) que habló en un medio mexicano que se burlaba de Messi cuando erró el penal contra Polonia".

"A Messi ya no hay que criticarlo. Messi es el mejor por más que no salga campeón del mundo", concluyó.

Álvaro Morales no le importó lo que le dijo el periodista argentino y si bien no le contestó a Vignolo, siguió cargando contra el jugador argentino en sus redes sociales. Y post partido de Argentina contra Australia, publicó: "Maravilloso hat-trick de Messi contra Australia. Esta goleada histórica y tranquila, se recordará por siempre. Jajajajqjqjq".