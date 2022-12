El desopilante motivo por el que Messi le pidió al árbitro atrasar un minuto la semifinal: “Me olvidé…”

La Selección argentina sigue a paso firme en el Mundial de Qatar 2022. El equipo comandado por Lionel Scaloni despachó a Croacia con un contundente 3 a 0, vengó lo sucedido en Rusia 2018 (mismo resultado, pero a favor de los europeos) y se ganó un lugar en la final del próximo domingo.

Pero, antes de que todo esto sucediera, se dio una particular situación. Lionel Messi se presentó en el túnel y, después de saludar a todos los chicos que ingresan junto a los jugadores, se preparó para encabezar el ingreso del seleccionado nacional al campo de juego del estadio Lusail.

El mejor jugador del mundo saludó a Luka Modric, capitán de la Selección de Croacia y, al instante, se dio cuenta que le faltaba algo. Al capitán de la Albiceleste le faltaba el banderín de la AFA, el cual intercambiaría minutos más tarde con el actual mediocampista del Real Madrid.

"Me falta el banderín. Me olvidé el banderín", le expresó Messi al árbitro italiano Daniele Orsato. El ganador de siete Balones de Oro tenía la intención de retrasar unos segundos el ingreso de los equipos, pero el juez no accedió. De todos modos Marito, uno de los utileros de la Selección, llegó a tiempo con el banderín.

Sumarse con la camiseta

