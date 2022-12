La tremenda arenga del Dibu Martínez en el entretiempo de Argentina-Croacia: “Me van a tener que…”

El próximo domingo la Selección argentina jugará la final del Mundial de Qatar 2022. El rival se conocerá durante la tarde de este miércoles, una vez que finalice la semifinal que protagonizarán Francia y Marruecos. El ganador se verá las caras ante la Albiceleste en el estadio Lusail.

Emiliano Martínez, uno de los indiscutidos del seleccionado nacional, será titular al igual que en el resto de la máxima cita mundialista. El Dibu se ha caracterizado por sus enormes actuaciones bajo los tres palos pero, también, por la gran confianza que lo caracteriza a la hora de atajar.

Este martes en el pasillo del estadio Lusail, donde la Selección venció por 3-0 a Croacia, el marplatense volvió a dar una muestra de esto. En las últimas horas se viralizaron imágenes del arquero y el resto de los jugadores de la Albiceleste minutos antes de saltar al campo de juego para disputar los segundos 45 minutos de la semifinal.

"Arco en cero muchachos, me van a tener que matar para meterme un gol", manifestó el arquero de la Selección argentina mientras mira a sus compañeros de equipo a la salida del vestuario local del estadio. A su vez añadió: "Muchachos, el que no está levanta la mano. No regalamos nada".

Los otros que arengan al plantel son Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. El mediocampista del Atlético Madrid, que es uno de los motores de la Scaloneta, expresó: "Todos iguales, todos iguales. Hasta que nos de, dale", soltó el exjugador de Racing. Finalmente el defensor central, una de los puntos más altos en lo que va del Mundial, sentenció: "Dale, dale, dale. Entramos encendidos".