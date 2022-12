¿Benzema puede volver a la Selección de Francia para la final ante Argentina?

El hecho de que Francia disimula a la perfección su ausencia no hace que sea menos importante. Un desgarro en el isquiotibial privó a Karim Benzema, vigente Balón de Oro, de jugar el Mundial de Qatar 2022. No obstante, Didier Deschamps decidió no poner a nadie en su lugar en la lista de 26 jugadores. Por eso, una decisión del Real Madrid arrojó mucha incertidumbre sobre un posible regreso del Gato.

Benzema no jugó un minuto en el Mundial: ¿vuelve para la final?

El goleador del Merengue fue la única baja que Les Bleus decidieron no suplir con otro jugador. Al resentirse de su lesión muscular, el delantero abandonó la concentración el 19 de noviembre e incluso siguió con su recuperación en Madrid antes de irse de vacaciones. Según Mundo Deportivo, el francés trabaja con normalidad en la Casa Blanca, por lo que el club le dio permiso para viajar a Qatar y reintegrarse a la Selección de cara a la gran final con Argentina.

Aunque está habilitado, Benzema no se sumaría al banco de suplentes francés y mucho menos al equipo titular. El delantero de 33 años acompañaría a su equipo desde la platea, expectante a conseguir una medalla pese a no haber disputado ni un minuto en la Copa del Mundo.

Claro, el hecho de que Deschamps no lo haya reemplazado hace que el goleador de la última Champions League sea elegible para obtener una medalla si Francia juega la final. En ese caso, todo Argentina espera que Benzema y sus compañeros reciban la presea de plata.

Tras su victoria por 2-0, Francia se metió en su segunda final consecutiva de Copa del Mundo. Desde las 12 del mediodía del próximo domingo, buscará el bicampeonato ante la Scaloneta.