Lo que dejó un gran partido y lo que viene: análisis de Miguel Simón

En un partido con muchas emociones, Argentina le ganó por penales el viernes pasado a Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. Miguel Simón, periodista deportivo, habló en MDZ Radio sobre dicho triunfo, además se refirió al partido que jugará mañana, a las 4pm (hora Argentina), la Selección argentina contra Croacia.

“Hicimos un buen partido con muchos condimentos, que no siempre son los mejores. Tuvo todo lo que el fútbol puede dar, rivalidades, goles hasta el último segundo, diferentes posturas, estrategias, penales, juegos psicológicos” advirtió.

En cuanto a los dichos de Lionel Scaloni en la conferencia de hoy, que refirieron a que hay que desterrar la idea de que la Seleccion no sabe ni ganar ni perder, Simón dijo: “Concuerdo con su postura. En este caso hay que comprender también el contexto de por qué se dieron varias situaciones, quizá alguna reacción exagerada. Pero en definitiva, yo no me puedo poner en el cuerpo y la mente de futbolistas que escuchan a un técnico hablar. Si me puedo poner en la piel del futbolista que está en el medio de la cancha y ve que en los penales hay un juego psicológico excesivo. Nunca había visto que en el medio hubiera tanta tensión y que saltaran tres o cuatro jugadores de un equipo al paso del ejecutor”.

Con respecto a los juegos mentales aplicados por el arquero “Dibu” Martínez, el especialista advirtió: “Esta técnica no es nueva. En definitiva es algo que Andries Noppert intentó hacer sin éxito. Países Bajos tenía algunas cosas estudiadas, otras no tanto”.

En relación a la actitud de Messi luego del partido, el periodista afirmó que “es un jugador extraordinario, también por su conducta. Cualquiera podía haber tenido esa reacción, si uno toma como ofensivas las declaraciones de otras personas. Como sociedad futbolera nos encargamos de llevar al futbolista a mil pulsaciones y queremos que pronto tenga sesenta pulsaciones cuando tiene que festejar algún partido como éste”.

Además, el especialista cuestionó el accionar de Leandro Paredes: “Argentina estaba controlando el juego y lo que menos le convenía era llevar al partido a un estado emocional. La Selección terminó convirtiendo la frustración de que le habían empatado en enojo con todo lo que había pasado con el árbitro. A veces es mejor estar enojado que frustrado para reaccionar. Terminó jugando un segundo tiempo brillante”.

Finalmente con respecto al partido de mañana contra Croacia, Simón dijo que “es una buena oportunidad. Es un equipo que de los cinco partidos que jugó, en cuatro no pudo ganar, no tiene tanto poder de juego. Esto no significa que hay que ir confiados, pero sí con confianza, porque le ha tocado una semifinal, que la Argentina debería atravesar”.