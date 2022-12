La grotesca denuncia de la prensa de Croacia contra la Selección argentina: anuncian un “plan sucio”

"¡Los argentinos nos están preparando algo podrido! Tres de los bomberos (jugadores) en el blanco. Dalic también descubrió todo", con ese increíble titular, el diario Sportske de Croacia insinúa que los futbolistas de las Selección argentina tienen un "plan sucio" para sacar del partido a sus rivales y así quedarse con la victoria en la semifinal del Mundial que se jugará mañana.

En el artículo, el periodista Dražen Antolic afirma que "un jugador argentino admitió ante sus compañeros de su club europeo que se les encomendó la tarea de provocar y dar instrucciones sobre cómo sacar de ritmo a los croatas. Ese mismo jugador, que es titular permanente de Argentina, en una videoconferencia con compañeros del club, además de las bromas y comentarios vistos hasta ahora en los estadios de Qatar, expresó su creencia de que volverá locos a los croatas. que los romperán y los derrotarán en 60 minutos. El "vestuario" de ese club ha estado zumbando al respecto desde entonces...".

"Los argentinos piensan que nuestra gente, especialmente algunos de ellos, tienen los nervios débiles, que no podrán mantener la cabeza cuando los pisotean, maldicen, tiran como "me acosté con tu mujer". Esta es una táctica que ya se vio con Argentina en el partido contra Holanda, en un encuentro de alta tensión, y luego no se destacaron por su comportamiento. Es más. No tienen miedo de hacer lo que creen que les ayudará a tener éxito", agrega la insólita nota que recorre el mundo.

Luego, en el tramo final del texto, expresa que el entrenador croata (Zlatko Dalic) está al tanto de todo y hasta sabe quién fue el jugador que supuestamente reveló el plan sucio: "Los argentinos olvidan que los croatas están involucrados en todas partes y que lo descubren todo rápidamente. Aunque, aunque no hubiéramos escuchado lo que se nos informó, hubiéramos sabido que debíamos tener cuidado con Argentina en este asunto".

"Nada sorprende, aunque es vergonzoso si alguien quiere llegar a la final del Mundial con tierra. No es fácil resistirse a eso y mantener la cabeza fría, pero los Flames tienen que mantener la concentración, entender todo lo que pasa como parte de la lucha, aunque sea una derrota, mantener la paz, tragarse todo y ganarle a Argentina con un juego. Lo peor sería que sucumbieran y cayeran como aficionados. No pueden permitir eso", cerró Sportske. Una locura.