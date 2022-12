Qué anduvo haciendo Juanfer Quintero en Colombia el día que River inició la pretemporada y por qué se ausentó

Martín Demichelis inició este sábado su ciclo como entrenador de River en reemplazo de Marcelo Gallardo con una práctica en el predio que el club posee en Ezeiza de la que no participó Juan Fernando Quintero, quien aún no renovó su contrato que terminará el 31 de diciembre. El mediocampista ofensivo, como todavía no definió su futuro, no se presentó en el River Camp y en su lugar estuvo en Colombia, formando parte del partido despedida del argentino Omar Pérez (surgido en Boca) de Independiente Santa Fe. Juanfer fue noticia por un golazo de tiro libre que convirtió en dicho encuentro.

Lo que sucede con Quintero es que está a préstamo y, para que continúe en River, el club debe pagarle a él al menos el 50% de su pase, valuado en 2.000.000 de dólares. En ese sentido, desde el entorno del cuerpo técnico de Demichelis y también desde la dirigencia adelantaron que el jugador, además del tema contractual, también tiene el permiso para ausentarse porque en la primera parte de la licencia estuvo afectado al seleccionado de Colombia.

Demichelis, al mando de su primera práctica.

El que tampoco estuvo Tomás Pochettino, cuyo préstamo termina el 31 de diciembre y ya está acordado su retorno al Austin de la Major Soccer League (MLS) de Estados Unidos. En cuanto a los refuerzos, el primero es el mediocampista Matías Kranevitter que en estos días va a firmar su contrato por tres años y viajará con la delegación a San Luis y el segundo sería Ignacio "Nacho" Fernández, aunque debe resolver su desvinculación del Atlético Mineiro, de Brasil.

Los que sí dijeron presente pero con tareas especiales fueron el chileno Paulo Díaz luego de haber sido sometido a una artroscopia en la rodilla derecha y Elías López, en plena recuperación por una rotura de ligamento sufrida cuando jugaba para Godoy Cruz. Mientras que los otros jugadores ausentes fueron los mundialistas Franco Armani, con la Selección argentina, y el uruguayo Nicolás de la Cruz, licenciado luego de que su país quedara eliminado en la fase de grupos de Qatar.

El plantel inició la etapa con exámenes médicos en River Camp, tanto hoy como mañana, que incluyen los testeos de Covid y el lunes inician los trabajos físicos con un doble turno bajo la planificación de Flavio Pérez, el preparador físico. El martes por la mañana viajan a San Luis y en el final de esta etapa de trabajos jugarán el primer amistoso preparatorio frente a Unión La Calera, en el estadio La Pedrera en lo que será el debut de Demichelis en el banco de suplentes.

River volvió a entrenarse.

Desde el 13 al 22 de diciembre se entrenarán en Potrero de los Funes, San Luis, y luego en enero del año que viene viajarán al Fort Lauderdale en Estados Unidos desde el 3 al 18 para completar la preparación física. Tanto el 24 y el 25 de diciembre, como el 31 y el 1 de enero, el plantel tendrá licencia por las fiestas y el resto de los días, antes de viajar a Miami, se van a entrenar en doble turno en el predio de Ezeiza.

Luego el 3 de enero vuelan a Fort Lauderdale donde jugarán 3 amistosos; ante Monterrey el martes 10 en el Q2 Stadium, Austin, de Texas; con Millonarios el sábado 14 en el DRV PNK Stadium de Miami y finalmente ante Vasco Da Gama en el Exploria Stadium de Orlando. El debut oficial en la Copa de la Liga será de visitante ante Central Córdoba el 29 de enero, repite en la segunda fecha otra visita a Córdoba para jugar con Belgrano y juega en el Monumental Más el 12 de febrero ante Argentinos.