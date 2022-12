La lapidaria sentencia de Nery Pumpido sobre el Mundial de Qatar 2022: "Cada vez hay menos..."

Nery Pumpido, uno de los argentinos que sabe cuanto pesa la Copa del Mundo, se encuentra actualmente trabajando como secretario general y director de Desarrollo de la Conmebol. Quien supo defender los tres palos de la Selección argentina en el Mundial de México 1986 está en Doha y, en su diálogo con Télam, dejó clara su decepción con respecto al Mundial de Qatar 2022.

Para comenzar, el ex arquero de la Albiceleste soltó: "Es un Mundial que niveló para abajo, el nivel no es el esperado, no se está viendo fútbol, los partidos se hacen demasiado largos, mucha tenencia de pelota. ¿Leyó lo que dijo Juanma Lillo, el mentor de Guardiola? Que es un padre arrepentido...".

Pumpido junto a Messi luego del triunfo en la Finalissimma

"Pero no tiene la culpa Guardiola, sino todos los que lo copiaron. Nos equivocamos y eso nos llevó a un nivel de fútbol que no da espectáculo, por eso hay que analizar profundamente la situación de cara al Mundial con 48 equipos. El fútbol no se ha reflejado en el campo de juego. Hay que cambiar todo porque sino, como dice Jorge Valdano, mejoramos a los torpes y empeoramos a las figuras. Cada vez hay menos gambeta", añadió Nery.

Con respecto al presente de la Selección argentina en Qatar 2022, destacó: "Está a un pasito de llegar a la final y hay que tener confianza. Lo he dicho de antes, los archivos no me dejan mentir, siempre he tenido confianza en este proceso porque lo vi muy inteligente a Scaloni, a pesar de que todo el mundo creía lo contrario, que no tenía experiencia. Y es al revés: para estar en la Selección, y lo dice alguien que estuvo diez años, no hay que ser un técnico consagrado, hay que tener experiencia en la Selección. Hay que saber seleccionar y manejar el grupo. En eso Scaloni ha sido mucho más inteligente que muchísimos técnicos de renombre que han pasado".

Para finalizar, como no podía ser de otra manera, Pumpido elogió la gran figura de Lionel Messi: "Está a un nivel extraordinario como lo ha estado siempre. Cuando escucho que ahora es más líder y ese tipo de cosas, creo que hay una confusión muy grande porque se cree que los jugadores de carácter, los guapos, son los que pegan patadas y no es así. Los jugadores con huevos son los que agarran la pelota, eso es tener carácter, y Messi lo ha hecho siempre, en todos los momentos".