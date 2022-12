El posteo de Harry Kane tras su penal errado a los 83' ante Francia: "Esconderse..."

Harry Kane, quien fue uno de los mejores jugadores de Inglaterra en este Mundial de Qatar 2022 y ya había convertido un gol de penal en este partido de cuartos ante Francia, tuvo la oportunidad a los 83', cuando los ingleses perdían 2-1, de poner la igualdad por la misma vía y mandar el encuentro al alargue. Sin embargo, el delantero del Tottenham terminó desviando el remate muy por encima del travesaño y fueron los franceses quienes terminaron avanzando a semifinales.

¡LO ERRÓ KANE!



El capitán inglés desperdició un penal a ocho minutos del final y Francia sigue arriba en el marcador.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/r3YKOtkDxg — TyC Sports (@TyCSports) December 10, 2022

Tras el partido, y con todo el peso de la derrota sobre su espalda, Kane subió un desgarrador posteo en su cuenta personal de Instagram haciéndose cargo de la eliminación de Inglaterra en el Mundial: "Absolutamente destrozado. Lo hemos dado todo y se ha reducido a un pequeño detalle del que me hago responsable. No hay manera de esconderse, duele y llevará algún tiempo superarlo, pero eso es parte del deporte. Ahora se trata de usar la experiencia para ser mental y físicamente más fuerte para el próximo desafío. Gracias por todo el apoyo durante todo el torneo, significa mucho".

El 9 inglés, que hasta ese momento se había jugado un partidazo -con gol incluido-, ya había hecho un mea culpa tremendo en conferencia de prensa: "No puedo estar más orgulloso de mis compañeros. Fue una noche dura... Tuvimos mejores ocasiones, pero el fútbol se reduce a pequeños detalles; como capitán y el que falló el penalti, asumo la responsabilidad. Tendré que vivir con ello y asumirlo. Me sentía seguro lanzándolo, sólo que no lo ejecuté como quería. El equipo está en un buen momento y habrá momentos buenos en el futuro. Ahora nos da mucha rabia que se haya acabado, porque estábamos convencidos de que podíamos llegar hasta el final, pero podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho".

Pero de todos modos se sintió en la necesidad de subir esta dolorosa publicación.

El delantero convirtió el 1-1 de penal y desaprovechó, desde la misma vía, poner el empate a los 83'.

El récord que Kane logró en el 1-1

Harry Kane igualó este sábado a Wayne Rooney como máximo goleador de la historia de la selección de Inglaterra, con 53 tantos, gracias al penal que sí pudo convertir a los 54', y que supuso el 1-1 parcial contra Francia.

Además, Kane quedó a dos goles del récord de Gary Lineker como futbolista inglés que más ha marcado en la historia de los Mundiales (10).