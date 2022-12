Atención, River: la terminante decisión de Atlético Mineiro sobre Nacho Fernández

La Selección argentina sigue avanzando en el Mundial de Qatar 2022. Mientras tanto, River continua con los preparativos para el 2023. Luego de que Matías Kranevitter haya puesto el gancho para su regreso, el Millonario recibió una buena noticia sobre Nacho Fernández desde el Atlético Mineiro.

uD83DuDEA8#AtleticoMineiro ACEPTÓ transferir a “Nacho” Fernández.



uD83DuDC49uD83CuDFFEEl equipo uD83CuDDE7uD83CuDDF7 dio el visto bueno para desprenderse el mediocampista uD83CuDDE6uD83CuDDF7



uD83DuDCCCSe define el monto que #River deberá abonar arriba de la deuda que “Galo” aún no saldó. https://t.co/ptOCLHLotk — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 11, 2022

A partir de mañana, Martín Demichelis contará con su primer refuerzo, ya que Kranevitter firmó contrato este domingo y comenzará la pretemporada este lunes. Como si fuera poco, el Mineiro estaría dispuesto a transferir Fernández, que se fue del Millonario en diciembre de 2020.

Según Germán García Grova, el regreso de uno de los "héroes de Madrid" estaría muy cerca de concretarse: "Atlético Mineiro aceptó transferir a “Nacho” Fernández. El equipo brasileño dio el visto bueno para desprenderse el mediocampista", aseguró el periodista.

Sin embargo, todavía habría varias cuestiones importantes por definir: "Se define el monto que River deberá abonar arriba de la deuda que “Galo” aún no saldó". Es que el Mineiro no terminó de pagar el pase del ex Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que ese sería el medio de pago que utilizará el Millo para llevar a cabo la transferencia.

En su primera etapa en Núñez, el platense de 32 años jugó 186 partidos entre distintas competencias y marcó 31 goles. Además, levantó seis títulos. ¿Se concretará el regreso de una de las figuras del ciclo Marcelo Gallardo?