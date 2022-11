Chiche Soñora liquidó a Doman tras dejar libre a su hijo en Independiente: "No tiene ni idea de..."

Una de las primeras bajas en Independiente, pensando en lo que será la temporada 2023, es la de Alan Soñora. El mediocampista tiene contrato hasta finales del mes de diciembre y, tras varios idas y vueltas, se conoció que no llegó a un acuerdo con la institución de Avellaneda por lo que deberá buscar nuevos horizontes.

El presidente se refirió a la situación del mediocampista.

"Soñora no sigue por decisión de su familia. Yo hablé en su momento para saber si quería continuar, me dijeron que sí, pero ahora cambiaron todo porque nos pidieron una fortuna (700 mil dólares). No se puede pagar. Es una pena que se vaya así", manifestó días atrás Fabián Doman, presidente del Rojo, en su diálogo con TyC Sports.

Lejos de quedarse callado Diego , padre del futbolista, le respondió a Doman: "Yo no tengo ningún problema porque el que está equivocado es él, no tiene ni idea de lo que es el fútbol, de cómo se maneja el fútbol, de hecho, él mismo me lo dijo que no entiende nada de fútbol. Lo que debería hacer por el bien de Independiente es dejar que todas esas cosas las manejen Juan Marconi y Pablo Cavallero".

Chiche no dudó en responderle al presidente de Independiente.

"Cuando salís a decir que no se negocia más y tirás cifras, la gente piensa barbaridades del futbolista. Me sorprendió lo que dijo Doman. Alan quedó libre y tiene que haber una pequeña compensación. Doman no tiene que dar cifras, eso no lo puede hacer un presidente", añadió el exjugador de Boca Juniors.

Para finalizar, Soñora graficó la difícil situación económica que atraviesa el club: "El contrato de Alan es casi el mínimo, gana 10/12 veces menos que cualquier jugador de Primera. Desde febrero queremos arreglar el contrato. Alan está libre y eso no lo entienden. Alan tiene un Gol Trend comprado por mí, porque no se puede comprar un coche. Nos dijeron que no hay un peso, solamente nos podían ofrecer un salario y nada más".