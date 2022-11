La tajante respuesta de Tevez sobre la chance de dirigir a Independiente: “Escuché eso y me…”

Inmediatamente después de que Carlos Tevez anunciara su salida de Rosario Central, por temas de política interna del club, su nombre comenzó a ser relacionado con Independiente, que está en búsqueda de un entrenador. Y a las horas, el flamante presidente del Rojo, Fabián Doman, sorprendió diciendo que, por más que no lo tenían en carpeta, el Apache les podría llegar a interesar como posible candidato; lo cual hizo acrecentar aún más los rumores.

Este jueves, en charla con D Sports Radio, Doman había deslizado: "Lo de Tevez es muy reciente, no lo teníamos como posible candidato. Su nombre no surgió del mundo Independiente sino del mundo externo. Si me llama el representante de Tevez, obviamente lo escucharíamos. No lo descarto, es alguien que nos podría interesar, pero nunca hablé con él".

Sin embargo, Carlitos salió rápidamente a desmentir esta versión. "No, no. No hay nada de cierto con lo de Independiente. Después de la conferencia de prensa estaba volviendo para Buenos Aires, escuché eso y me reí. Recién había dejado de ser técnico de Central...", declaró Tevez, sorprendido por todas las especulaciones que se habían disparado en cuestión de horas, en una nota que le dio a DirecTV Sports.

A su vez, el nombre que pica en punta para suceder a Falcioni y actualmente es el favorito de la nueva dirigencia de Independiente es el de Gustavo Quinteros, hoy en Colo Colo.

Tevez dejó de ser el técnico de Central.

Molesto por quedar en el medio de una disputa política que va a tener lugar en Rosario Central hasta el día de las elecciones, el 18 de diciembre, Carlos Tevez renunció a su cargo como entrenador del Canalla dejando frases fuertes: "Yo no vine a Central a hacer política y cuando se puso mi nombre en la política es algo que no me gustó. Yo no soy del club, no soy de la casa y no estoy metido en la política del club. Yo soy entrenador. El juego no es normal, no es parejo. Había una interna de la que no quería estar metido".

La primera experiencia de Tevez como DT duró poco más de cuatro meses y en ella cosechó 6 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 24 encuentros.