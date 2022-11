El probable equipo de Gimnasia para la vuelta ante Estudiantes, por un lugar en la final

Este sábado, desde las 17 y con transmisión en vivo de la señal de DirecTV, Gimnasia y Esgrima de Mendoza buscará el pase a la final del Reducido del torneo de la Primera Nacional. En busca del segundo ascenso que otorga la categoría a la máxima división del fútbol argentino, el Lobo deberá verse las caras ante Estudiantes de Caseros.

En la ida, disputada en Buenos Aires, el dueño de casa se impuso por 1-0 y llega al Víctor Legrotaglie con una pequeña diferencia a su favor. De este modo el Pituco deberá quedarse obligadamente con un triunfo si quiere seguir con vida en el certamen. En caso de igualdad en el global, el que pase de ronda será el elenco mendocino, ya que cuenta con ventaja deportiva a favor por terminar la fase regular mejor posicionado.

#PrimeraNacional ?



uD83DuDCCBuD83DuDC3A Los jugadores Pitucos convocados para el partido ante Estudiantes uD83DuDC47#VamosLobo uD83EuDD0DuD83DuDDA4uD83EuDD0D pic.twitter.com/mjJjq5vOmU — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) November 4, 2022

El hermetismo reina en calle Lencinas. Gimnasia, dirigido por Luca Marcogiuseppe, entrenó los últimos días a puertas cerradas y, como era de imaginarse, el once inicial no será confirmado hasta los minutos previos al inicio del partido. De no mediar inconvenientes de último momento, el Tano se inclinaría por el mismo once que saltó desde el minuto cero en el partido de ida.

Pensando en el partido de vuelta ante Estudiantes y con el objetivo de conseguir un lugar en la final del Reducido, Gimnasia saltaría desde el minuto cero con: Tomás Giménez; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritello, Fernando Bersano; Matías Nouet, Matías Villarreal, Oscar Garrido, Leandro Ciccolini; Santiago Solari y Mario Galeano.

Comenzó la venta de entradas

Venta de entradas para la vuelta de las semifinales.

Comenzó este viernes y el horario será de 9.30 a 20.30. Continuará el sábado a partir de las 10. La general tendrá un costo de $1.500, damas y jubilados pagarán $800 mientras que los menores (de 4 a 11 años) abonarán $400. Las plateas, en tanto, saldrán $5.000, $2.500 y $1.500. Además informaron que se cobrarán cuotas de socios de manera digital hasta el jueves y presencial hasta el viernes.