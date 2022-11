La tajante decisión de Tata Martino a horas de un partido decisivo para la Selección de México

Este miércoles, desde las 16 (hora de Argentina), la Selección de México se jugará su última ficha en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022. La Tri se medirá ante Arabia Saudita y, además de ganar, deberá esperar una mano de la Selección argentina, que juega a la misma hora ante Polonia.

En este contexto Gerardo Martino, director técnico del elenco mexicano en la máxima cita mundialista, tendría tomada una decisión con respecto a su futuro en el cargo que ocupa actualmente. Según manifestó la prensa mexicana, el Tata habría comunicado su determinación de dar un paso al costado.

El Tata no seguiría al frente de la Selección de México.

Según MedioTiempo, Martino decidió que no renovará su contrato por más que el equipo logre un triunfo en la tercera fecha del Grupo C ante Arabia. El DT ya mantuvo una charla con los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol, en la que les adelantó que no aceptará una oferta para renovar su contrato, por lo que queda descartado para estar al frente del equipo en paso previo al Mundial de 2026, donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Uno de los factores que han contribuido al desánimo del estratega rosarino para continuar al frente del equipo mexicano es que Martino se siente cansado por todo el entorno que vive el equipo, los ataques y cuestionamientos que recibió por parte de todos los sectores una vez que los resultados no los acompañaron en el último año.

Una de las principales críticas al "Tata" Martino está vinculada a que relegó al goleador histórico Javier "Chicharito" Hernández del Mundial.

México buscará el milagro ante Arabia Saudita

México, dirigido por el argentino Gerardo Martino, jugará hoy ante Arabia Saudita con la obligación de ganar y sacar cuentas para lograr el pase a octavos de final del Mundial Qatar 2022, ya que también dependerá de lo que suceda en el partido entre Argentina y Polonia.

El partido por el Grupo C se jugará en el estadio de Lusail de Doha a las 16 (hora argentina), a la misma hora del cruce entre la Argentina y Polonia, será arbitrado por inglés Michael Oliver y televisado por TyC Sports en su señal alternativa.

Antes de la última jornada, el grupo C está liderado por Polonia (4 puntos), seguida de la Argentina y Arabia Saudita (3) y México (1), de modo que al conjunto azteca sólo le sirve ganar y esperar el resultado del otro partido. México deberá ganar y esperar una mano de la Selección argentina.

Si obtiene los tres puntos y hay una derrota de Argentina, clasifica como segundo sin importar la diferencia de goles, pero si hay empate o victoria de la Argentina todo se decidiría por la diferencia de goles.

México todavía no anotó goles en Qatar y solo suma cinco tiros entre los tres palos rivales. Por lo tanto, tendrá que mejorar mucho si quiere tener chances de ingresar a las rondas definitorias, donde el grupo se cruzará con los clasificados del Grupo D, integrado por Francia (ya clasificado), Dinamarca, Australia o Túnez.

Desde el Mundial de 1994, México siempre consiguió el pase a los octavos de final, pero nunca sus chances fueron tan complicadas como ahora. Y en caso de lograrlo, también tiene la barrera del quinto partido que jamás superó.

Los sauditas, por su parte, tras dar la sorpresa de ganarle al seleccionado argentino, con un triunfo pasaría a octavos. Y contra todos los pronósticos, podría ser primero del grupo ante una igualdad de Polonia con la Argentina.

En cambio, si empata con México, Arabia Saudita dependerá del otro resultado, ya que va a pesar la diferencia de goles, donde tiene diferencia negativa de uno por debajo del equipo sudamericano y también del europeo.

Probables Formaciones

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera y Luis Chávez; Andrés Guardado y Hirving Lozano; Henry Martín o Rogelio Funes Mori. DT: Gerardo Martino.

Arabia Saudita: Al Owais; Al Shahrani, Al Bulaihi, Al Tambakti, Abdulhamid; Al Malki, Kanno, Al Faraj; Al Buraikan, Al Shehri, Al Dawsari. DT: Hervé Renard.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Estadio: Lusail.

Hora: 16 (hora de Argentina).

TV: TyC Sports y DirecTV.