La inquietante frase de Scaloni sobre Di María, tras sacarlo por segunda vez consecutiva: "Sintió..."

Con Argentina ganando 1-0 en el partido decisivo ante Polonia, que le permitió a la Selección clasificarse a los octavos de final del Mundial, Lionel Scaloni decidió sacar a los 58 minutos a Ángel Di María, uno de los futbolistas más determinantes del ciclo, y encendió las alarmas cuando dio el porqué de su determinación. Reveló que el Fideo le había comentado que "se le había cargado el cuádriceps".

"ÁNGEL SINTIÓ ALGO EN EL CUÁDRICEPS"



Lionel Scaloni explicó por qué salió Ángel Di María en la Selección Argentina

"Ángel (Di María) sintió algo en el cuádriceps. Se le puso duro y decidimos sacarlo, porque todos saben que es importante y que no vale la pena seguir con un jugador que tiene la posibilidad de hacerse daño", explicó Scaloni, que bajo ningún punto de vista planea exigir al extremo de la Juventus; y más teniendo en cuenta lo apretado del calendario. Porque dentro de dos días y medio, el sábado a las 16, la Selección vuelve a jugar. Esta vez por los octavos de final ante Australia.

Di María terminó el partido contra Polonia con una molestia en el cuádriceps (foto: EFE).

Vale recordar además que Di María llegó a Qatar 2022 habiendo sufrido tres lesiones musculares en los últimos tres meses. Angelito jugó desde el arranque en los tres partidos de fase de grupos (1-2 vs. Arabia Saudita, 2-0 vs. México y 2-0 vs. Polonia) y en el segundo también salió reemplazado; a los 68' y, como este miércoles, con la Selección arriba en el marcador.